Cabaret Festival anuncia en Algeciras a El Barrio, India Martínez, Melendi y Lola Índigo

Cabaret Festival regresa un año más a la plaza de toros de Las Palomas, en Algeciras, con el anuncio de cinco de los artistas más populares del momento.

El pistoletazo de salida lo da Maka el viernes 11 de agosto. El sábado 12 de agosto, llega El Barrio. Un día después, domingo 13 de agosto, India Martínez. El lunes 14 de agosto, se anunciará un musical para todos los públicos con Tadeo Jones como protagonista.

El siguiente fin de semana, actuarán Melendi, el sábado 19, y Lola Índigo, el domingo 20 de agosto.

Uno de los promotores, el algecireño José Luis Lara, ha explicado que, a la hora de confeccionar los carteles, han elegido a "artistas de máximo nivel que lleguen a todo tipo de público: desde niños a personas mayores".

Las entradas se pondrán a la venta a partir de este miércoles, 24 de mayo, en El Corte Inglés, Discos Grammy y la web de entradas.com. Los precios oscilan entre los 60 y 30 euros. Los espectáculos comienzan a las 22:30 y tienen una duración aproximada de dos horas.

Un encaje de bolillos

Otro de los promotores, Eduardo Corral, ha añadido que es el cartel "que Algeciras merece". Y ha detallado: "Maka es un artista urbano muy seguido entre los adolescentes; El Barrio, un clásico, que acaba de sacar nuevo disco; con India Martínez repetimos, ya que actuó en el verano de pandemia; el musical de Tadeo Jones está pensado para los más pequeños; y en la traca final, vienen dos de nuestros artistas más internacionales: Melendi y Lola Índigo".

No resulta sencillo, según Corrales, contratar a cantantes en pleno mes de agosto. "Están muy solicitados y, entre Cádiz y Málaga, hay cantidad de festivales. Muchos de ellos, por contrato, no permiten anunciarse en municipios demasiado cercanos y piden, como mínimo, 150 kilómetros de distancia entre unos y otros", comenta. Por ello, los organizadores están acostumbrados a hacer encaje de bolillos para no pisarse.

Eduardo Corrales añade que el caché de los artistas también se ha disparado tras la pandemia. "Los cantantes eran mucho más conscientes y compresivos de la situación durante el Covid-19", agrega José Luis Lara. Algunos que han pasado por Algeciras han multiplicado sus honorarios por cinco en los últimos tres años, según estos empresarios.

Por otro lado, para el Cabaret Festival, la plaza de toros de Las Palomas cuenta con una capacidad para 8.000 espectadores. "Hay artistas maravillosos que tienen un caché tan elevado que, con 8.000 entradas, no podemos cubrir sus gastos. Tendríamos que disparar los precios y el público de Algeciras no lo entendería", concluye Corrales.

La vida es un cabaret

Cabaret Festival redefine el concepto de cabaret y lo adapta a los tiempos actuales, evocando el ambiente de las icónicas salas de espectáculos que surgieron en los barrios bohemios de París a finales del siglo XIX. La plaza de toros de Las Palomas volverá a convertirse en el mes de agosto, en su tercera edición, en un en un elegante cabaret con un ambiente exclusivo.

Por su escenario han pasado Pablo López, Miguel Poveda, El Arrebato, Ara Malikian, Vanesa Martín, Karol G., Aitana y Niña Pastori, entre otros nombres.