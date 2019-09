'Barbudos', las fotos de cuando las barbas no eran moda

El apellido Villatoro está vinculado con claridad en Algeciras al mundo comercial de la joyería. Pero siempre quedan facetas en las que ahondar. Y no importa la edad. Fernando Villatoro (padre) reincide en estas semanas, a sus 79 primaveras, en su vertiente de fotógrafo artístico. Expone ahora y hasta el 11 de octubre 'Barbudos', una muestra que integran 68 retratos a color de personas que, como su nombre indica, lucen barba. O la tenían en el instante en que este amante de la imagen pulsó el disparador de su cámara.

"La clave está en que yo empecé a hacer estas fotos hace quince años, en 2004, y entonces no era nada fácil encontrar personas con barba. Hoy es muy común porque está de moda pero, en aquel tiempo, nada de nada", se apresura a explicar Villatoro.

De los 68 retratos que pueden visitarse en el centro documental José Luis Cano, en la calle Periodista Pepe Vallecillo, solo cuatro pertenecen a algecireños. El resto, 64 más si no fallan las cuentas, fueron tomados en Inglaterra, Rusia, Alemania, Italia, Francia, Holanda y ciudades españolas que no son Algeciras.

"A mí las imágenes siempre me han impresionado. Es algo que nació viendo exposiciones de pintura. Los cuadros me han llamado mucho la atención. Luego, cuando hago las fotos, trato de buscar similitudes con lo realizado por artistas famosos. Así es como trabajo y lo que me gusta", resume.

Las palabras de Fernando Villatoro desprenden emoción por la imagen. De las paletas y colores de pintores al objetivo de su cámara fotógrafica. Un tránsito entre ambos ejes que no tiene fin ni deja de crecer.