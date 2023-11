El Ayuntamiento de Algeciras asume una multa traspapelada de 600 euros al chófer del alcalde

Una multa de tráfico en Málaga, un ascensor estropeado y hasta el viral "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso. Cualquier excusa es buena para que el gobierno local de Algeciras y la oposición se enzarcen en un cruce de reproches que a ratos incluso llega a sacar una sonrisa a los concejales.

Ha ocurrido este viernes cuando cuatro ciudadanos en sillas de ruedas que querían asistir al Pleno del Ayuntamiento no pudieron subir al histórico salón en el que se celebraba la sesión por la avería del ascensor que permite el acceso a las personas que no pueden subir las escaleras.

Hasta eso ha servido para añadir más tensión a un Pleno desarrollado entre intervenciones para reprenderse de la bancada de los populares a la de los socialistas, y viceversa, en el que la chispa ha saltado en todos los puntos, empezando por una multa de tráfico.

Esta sanción se la pusieron a un conductor del Ayuntamiento que llevaba al alcalde, José Ignacio Landaluce, a una reunión en Málaga con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Fue por entrar con el vehículo en una zona de acceso restringido a los residentes, La Alameda. El caso es que la multa, de 200 euros inicialmente, se traspapeló y acabó subiendo a 600.

"No hay exceso de velocidad, hay exceso de maldad por su parte al pensar en lo que podía pasar", le llegó a decir Landaluce a la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, que sospechaba que se había cometido alguna infracción por conducción temeraria. Ajustándose al reglamento, el Ayuntamiento pensaba que se la podían cargar a la nómina del funcionario y decidió evitarlo y pagarla, puesto que estaba trabajando.

Por la avería del ascensor, el alcalde, José Ignacio Landaluce, que se encontraba presidiendo el Pleno, se ha ausentado unos minutos para bajar a hablar con los ciudadanos y ofrecerles la posibilidad de verlo a través de una televisión instalada en la sala de comisiones, a lo que han accedido.

Antes, el regidor había incluso ofrecido la posibilidad de suspender el Pleno para trasladarse al Centro Documental José Luis Cano, que sí reúne las condiciones de accesibilidad necesarias para permitir el acceso de personas en silla de ruedas. La solución de la tele ha evitado el traslado.

Después de que Antonio Gallardo, del grupo municipal de Vox Algeciras, lamentara la "imprevisión" del equipo de Gobierno respecto al ascensor, Landaluce afirmó que había sido el propio concejal el que había llamado a los vecinos al enterarse de que el ascensor estaba estropeado, lo que este ha negado.

La avería del ascensor del Ayuntamiento asciende a los 2.000 euros y el equipo de Gobierno, según ha explicado la concejala María Solanes, se encuentra tramitando el pliego de este y otros elevadores de edificios municipales.

En todos ellos se han detectado errores graves durante las inspecciones del Organismo de Control Autorizado (OCA) que no se contemplan en el contrato de mantenimiento que el Ayuntamiento mantiene con una empresa, por lo que tiene que tramitar en al menos dos pliegos el arreglo de los mismos.

Landaluce y Arrabal han bromeado sobre el "me gusta la fruta" que Ayuso murmuró durante el pleno de investidura cuando Pedro Sánchez la acusó de un posible caso corrupción a ella y su familia. "Me gusta a fruta, ¿a usted le gusta la fruta? A mí sí, esta misma mañana he tomado fruta", le ha dicho el alcalde a la socialista. "Se le ve porque tiene usted buena cara", le ha contestado Arrabal. Ha sido el único momento en el que ambos han sonreído.