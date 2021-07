La economía municipal de Algeciras recibirá un balón de oxígeno en forma de préstamo del Instituto de Crédito Oficial. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes la adhesión a una nueva medida del Gobierno central que le permitirá extender en el tiempo el pago de su deuda financiera gracias a la agrupación de créditos y la concertación de un nuevo préstamo ICO a un bajo tipo de interés. Una operación que se está produciendo en otras entidades locales del Campo de Gibraltar (Mancomunidad de Municipios incluida) para dar margen a los presupuestos locales para la cobertura de gastos e inversiones.

La concejal delegada de Hacienda, María Solanes, ha recordado en el Pleno que "la ley de estabilidad presupuestaria nos obliga a hacer frente a la deuda financiera antes que a la comercial, por ello hemos considerado una oportunidad la adhesión de este Ayuntamiento a la extensión del periodo de amortización, es un balón de oxígeno, pero es tan solo una pequeña ayuda para hacer frente a la asfixiante situación económica que se encontró José Ignacio Landaluce hace diez años". Según ha detallado la concejal, el préstamo que se suscribirá tendrá un bajo tipo de interés, de entre el 0,3% y el 1%, muy lejos del 6 o 7% en los que se han llegado a tasar préstamos privados anteriores.

Esto permitirá, destacó la concejal, ir reduciendo la morosidad, que según el informe presentado también hoy en el pleno se ha situado por debajo de los 300 días en el segundo trimestre, "un dato bastante bueno para el estado anterior", y se verá rebajada a menos de 100 días tras la aprobación en septiembre de un expediente de depuración de la deuda municipal.

Por el Pleno ha pasado también la aprobación de la cuenta general de 2020, con un superávit de casi 2 millones de euros y un saldo presupuestario no financiero consolidado positivo de casi 3 millones. También ha reconocido la concejal que “dentro de esta cuenta general no están algunos gastos e inversiones porque no se habían podido incluir, y por ello se aprobó la propuesta de reconocimiento de crédito 2021 / 2022”.

"Hoy los ayuntamientos reciben un nuevo balón de oxígeno para pagar sus deudas, pero unos sabrán aprovecharlo y otros no. Y nos tememos que en estos últimos estará el gobierno local de Algeciras", ha replicado el viceportavoz socialista, Fernando Silva. "Retrasar el pago de la deuda nunca será la solución definitiva", ha alegado, señalando que en el informe de morosidad del segundo trimestre de este año "todos los indicadores empeoran. El periodo medio de pago se dispara a los 203 días, subiendo sin freno. La deuda comercial crece en 800.000 euros más que hace tres meses y las arcas municipales tienen que afrontar 425.000 euros más en intereses de demora por no pagar sus facturas a tiempo". Y la deuda comercial es ya de 15,9 millones de euros, denuncia, ese a que en 2019 había quedado casi a cero.

En cuanto a la actualización de sueldos de los trabajadores municipales, los socialistas insisten en que el PP debe afrontar sus compromisos. "Los trabajadores de Algesa y CTA siguen sin ver actualizados sus sueldos y trienios al 0,9% y sí los funcionarios municipales", denuncian.

También ha criticado la situación económica del Consistorio el portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso, quien ha señalado que la liquidación de 2020 muestra que hubo 109 millones de derechos reconocidos y una recaudación neta de 94 millones. "Gastos por encima de los ingresos. Usted cuando hace el presupuesto -ha apuntado a María Solanes- aporta unas partidas de ingresos que no funcionan".