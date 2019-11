El Ayuntamiento de Algeciras cifra su deuda en 234 millones de euros (hasta el pasado 10 de octubre), lo que significa que en ocho años de Gobierno del Partido Popular ha logrado reducirla en cinco. Esta es la principal conclusión del primer borrador del estudio realizado por los técnicos del Ayuntamiento, que aún siguen revisando por si hay alguna duplicada.

"Hemos bajado la deuda del Ayuntamiento, las plusvalías, el IBI sigue siendo más bajo y hemos reducido el valor catastral, además de eliminar tasas como la del cementerio y la de ayuda a domicilio", explica la responsable de hacienda, María Solanes, que esta mañana entregará a todos los partidos el informe que le habían solicitado en varias ocasiones.

"Tras 8 años, este equipo de gobierno, ha logrado reducir en 5 millones la deuda heredada por el partido socialista, que según el cierre del presupuesto de 2010 ascendía a 239 millones de euros. Si lo adaptamos al IPC real de 2019, con la corrección monetaria, estaríamos hablando de 257 millones de euros", subraya Solanes.

La responsable del área económica destaca que el Ayuntamiento ha logrado reducir un 98% la deuda a los proveedores. "Ahora pagamos por debajo de los 30 días, mientras que con el gobierno de izquierdas excedía el año. Ocho años después seguimos padeciendo la nefasta gestión socialista”.

El Ayuntamiento de Algeciras, a día de hoy tan solo adeuda a proveedores 2,4 millones de euros frente a los 123 millones que se debían a cierre del presupuesto del 2010, cuando cogió el testigo del Gobierno el actual alcalde, Jose Ignacio Landaluce.La situación actual de la deuda del Consistorio a fecha 10/10/2019 es que se adeudan 234 millones de euros, "menos que en épocas socialistas y eso, invirtiendo mucho más en cultura, deportes, educación… y sobre todo más dinero que nunca en la historia en las personas más necesitadas. Todo esto con sucesivas bajadas de impuestos, pagando sentencias millonarias heredadas de la mala gestión, sin vender ni un metro cuadrado de suelo municipal y sin pedir ni un solo préstamo nuevo", continúa Solanes."Durante estos 8 años han ido surgiendo deudas no contabilizadas a las que hemos tenido que hacer frente y 8 años después seguimos pagando. Todo esto es consecuencia de la mala gestión que practica el partido socialista cada vez que entra a gobernar un Ayuntamiento", explica la concejala."Todo esto no es tanto producto de corporaciones anteriores, como producto de la mala gestión económico-financiera del PSOE durante la época 2003-2010. Los algecireños han tenido que pagar el crecimiento desmesurado de los gastos corrientes y el despilfarro caprichoso. Este equipo de gobierno ha reestructurado la situación económico financiera, la hemos controlado, el corto y el largo plazo. El PSOE no sabía ni cómo, ni cuánto se debía y por supuesto ni se planteaban cómo se iba a pagar”, concluye.La deuda asciende a 234 millones reales, de los que 220 millones están en deuda financiera, 2,4 millones de euros en deuda comercial y el resto en otros conceptos.