Reapertura sin alharacas del parque María Cristina

Había muchas ganas de volver a pasear por el acceso central y los caminos que recorren el parque María Cristina, bajo la sombra de los falsos plataneros, las palmeras y otras especies arbóreas, algunas ya existentes desde hace años y otras plantadas durante los trabajos que se han desarrollado de forma un tanto sigilosa tras la malla que ha cubierto el perímetro del recinto en los últimos ocho meses.

Como si ese tiempo no hubiese transcurrido y sin alharacas, varias decenas de algecireños de todas las edades han hecho suyo en la tarde de este viernes su jardín, adornado ahora con numerosas fuentes de acero oxidado, destinadas a refrescar el ambiente entre dos y tres grados centígrados en las jornadas más calurosas y a aportar el suave sonido del agua en movimiento.

Ha habido disparidad de opiniones entre los numerosos presentes, desde quienes consideran que ahí no se ha podido gastar un millón de euros, a quienes se ha felicitado por contar de nuevo con un espacio verde que desde hacía años reclamaba mejoras. Cuentan los responsables de la obra, entre otras cosas, que el nuevo suelo de zahorra absorberá por completo el agua de lluvia, cuando esta aparezca, y que evitará la formación de escorrentías y charcos.

Los numerosos vigilantes de seguridad han estado francamente inquietos: no han dejado que los críos jugasen con las fuentes. El parque se miraba, pero no se tocaba, si bien siempre hay escapistas que logran salvar los vetos y mojarse como pide el cuerpo y la edad.

José Ignacio Landaluce no ha podido reinaugurar oficialmente el parque por mor de las restricciones de la normativa electoral, aunque como alcalde se ha dejado ver y mucho al frente de una delegación municipal de la que también han formado parte los concejales María Solanes, Ángel Martínez y Patricia Bueno, además de algún otro. Que los niños vengan a mí, pero que no me pisoteen los parterres recién estrenados.

Cuentan que el Consistorio ha hecho caso a algunas voces sensatas y que ampliará el horario de apertura del María Cristina por las noches para solaz del público en general y porque (¡cómo si no!) hay que rentabilizar de alguna forma las decenas de focos (de colores, qué horror) situados al pie de los árboles. Ya solo falta el ambigú, alcalde.