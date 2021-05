Alternativas reclama la reapertura de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria de Algeciras

La Coordinadora Alternativas ha vuelto a alzar la voz por la falta de recursos para atender a las personas con dependencias y sus familiares y exige al Área Sanitaria de Algeciras la apertura inmediata de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria que lleva cerrada desde el pasado mes de noviembre.

Según recuerda la entidad en un comunicado, la unidad se cerró ante el fuerte aumento de pacientes Covid-19 durante la tercera ola de la pandemia. Tras esto, el centro hospitalario ha vuelto a programar servicios pausados pero la UDH permanece cerrada.

Ante esta situación "entendemos que también hay que atender a los pacientes que están en lista de espera desde hace meses para ingresar en este recurso tan necesario y fundamental para aquellas personas adictas y que voluntariamente han decidido ingresar en este recurso sanitario, para que una vez atendidos en el mismo puedan pasar a un programa ambulatorio o bien ingresar en una comunidad terapéutica para continuar su programa de deshabituación".

"No podemos concebir que un recurso sanitario tan necesario para las personas adictas y sus familias siga cerrado y sin fecha para su apertura. Nos tememos que utilizando como excusa la pandemia del Covid-19 esta unidad no se vuelva a poner en funcionamiento y no será por falta de pacientes; actualmente hay, de media, 35 usuarios del campo de Gibraltar en lista de espera. Usuarios que están viviendo un infierno ellos y sus familias esperando ingresar en esta unidad para comenzar su proceso de rehabilitación del consumo de alcohol, cocaína, heroína, etc", explica la Coordinadora.

Con la llegada del nuevo gobierno de la comunidad autónoma, las adicciones se incluyeron dentro de la Consejería de Salud (anteriormente estaba en la consejería de AASS) "con el argumento de que al ser un problema sanitario la atención dentro de la Consejería de Salud sería más eficiente e integral su atención, por eso nos parece aún más lamentable su cierre desde hace muchos meses. Este recurso tan necesario tiene un coste ridículo para la Consejería de Salud ya que solo son 6 las camas disponibles con apenas 10 profesionales adscritos a este servicio y el tiempo medio de estancia por paciente es de 40 días dependiendo del grado de adicción de cada persona".

"Por último le insistimos al gerente del Área Sanitaria de Algeciras, a la delegada Territorial de Salud en la provincia de Cádiz y al director general de Adicciones sensibilidad y empatía con las personas adictas y sus familias y que se produzca la apertura inmediata de esta unidad", cierran su petición.