Coto a la infravivienda en Algeciras

Infravivienda: vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada. Así define sobre el papel la Real Academia de la Lengua Española la realidad de muchas familias de Algeciras, que padecen en sus hogares daños estructurales, humedades, falta de espacio o de equipamientos mínimos y una carencia total de recursos económicos para hacer frente a estos problemas. Unas dificultades históricas que ahora se quieren abordar a través del nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2018-2023, un instrumento pensado para planificar las acciones a realizar y captar las subvenciones necesarias para ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de muchos vecinos de la ciudad.

El Plan que acaba de ser aprobado es un documento amplio. Partiendo de un diagnóstico de la situación de la vivienda en Algeciras, plantea una larga serie de acciones, desde la organización de la información en la materia al impulso a las promociones de vivienda inacabadas, la adecuación funcional de viviendas o actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales, de regeneración de la ciudad consolidada o de eliminación de la infravivienda existente en la ciudad. Es, como explica la teniente de alcalde delegada de Vivienda, Paula Conesa, “una radiografía de la situación de la vivienda en toda la ciudad, con independencia de que las actuaciones a realizar sean de una u otra administración”.

El objetivo es hacer frente a ese casi 7% de las viviendas de la ciudad que presentan un estado deficiente, malo o ruinoso y dar respuesta a una demanda de vivienda que se cifra en más de 2.700 para el periodo de desarrollo del plan.

Todas esas actuaciones son importantes pero hay varias que destacan por su carácter prioritario, aquellas relacionadas con las viviendas en peor estado. El estudio ha detectado varias bolsas de infravivienda repartidas por toda la ciudad, zonas en las que hay inmuebles que presentan graves deficiencias y sus inquilinos no pueden abordarlas. Es el mapa de la exclusión residencial en Algeciras: la calle Andalucía, el Barrio de la Caridad , La Juliana, la Bajadilla y Sagrado Corazón, La Perlita, el edificio Padre Flores o la Barriada 15 de Junio son algunas zonas a abordar en este o en sucesivos planes. Y salvo las tres últimas, el resto han sido incluidas en este primer documento. En total, 220 viviendas sobre las que se quiere actuar de forma prioritaria, con un coste estimado de la intervención de 9 millones de euros; no obstante, las obras dependen de la financiación externa que se pueda conseguir.

Entre todas ellas destaca por su carácter “crítico” el denominado grupo CA08 de La Piñera, que requerirá dos tercios de esa cantidad. Se trata de un conjunto de viviendas que eran públicas pero que poco a poco fueron adquiridas por sus inquilinos, familias con escaso poder adquisitivo. La falta de mantenimiento y daños estructurales han llevado estos inmuebles a una situación de infravivienda y aunque una parte de los edificios fueron reformados hace años hay 120 pisos que necesitan una actuación urgente.

El Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía se encontraban con un hándicap: como administraciones pueden actuar en la propiedad pública, pero no en la privada. Pero recientemente, a través de los fondos de la Iniciativa Territorial Integrada, la Junta de Andalucía ha promovido una convocatoria para la rehabilitación de viviendas que va a permitir abordar la situación de La Piñera, incluido el CA08.El Consistorio trabaja ahora con los vecinos para que vayan constituyendo las comunidades, que son las que pueden ser beneficiarias de los 4,1 millones de subvención que inicialmente se repartirán en Algeciras. Podrán optar a las ayudas los edificios de las áreas CA503 (entre las calles Guadalquivir, Ebro, paseo del Cigüela, Salado e Híjar) y CA603 (entre las calles Espíritu Santo, Duero, Miño y Tormes). Asimismo, se contempla La Piñera Vieja (CA08) entre las calles Andalucía 5-15, Mediterráneo y Atlántico.

Para ello será clave que el Consistorio las haya incluido en el Plan de Vivienda. La Piñera aparece también como acción urgente dentro del apartado de regeneración de la ciudad consolidada, en la que se incluye la actuación sobre 24 viviendas en mal estado pero que no llegan a ser infravivienda por 1,2 millones de euros, así como en otras 448 por otros 6 millones de euros. Una intervención integral en la barriada por la que se harán obras sobre elementos exteriores, condiciones estructurales y de seguridad, de mejora de la habitabilidad o accesibilidad de la edificación.

La otra actuación urgente que contempla el plan es la de la barriada 15 de junio, con 90 inmuebles que requieren las mismas actuaciones que los edificios de La Piñera. En este caso, se valoran las obras a realizar en 700.000 euros.

Volviendo a la infravivienda, se incluyen también en el plan obras en 35 casas de la calle Andalucía, valoradas en más de un millón de euros, en otras 30 del Barrio de la Caridad (900.000), en 10 de La Juliana (300.000) y en 25 de La Bajadilla y el Sagrado Corazón (750.000 euros). La casuística es común en la mayoría de las zonas: viviendas de autoconstrucción o en muy mal estado, que adolecen de falta de mantenimiento a lo largo de los años y presentan problemas en las cubiertas, los aleros, la pintura y las zonas comunes, entre otras.

Regeneración

El Plan de Vivienda también recoge la necesidad de realizar mejoras en el parque residencial de otras zonas de la ciudad. Entre ellas destaca el barrio de San José Artesano, que se ha incluido con el Plan Integral de Regeneración desarrollado en 2016, con actuaciones de peatonalización, mejora de la accesibilidad y el equipamiento público o la introducción de ascensores y medidas de eficiencia energética en edificios, con una primera fase clave: la reforma de la avenida de España. El coste estimado es de 1,2 millones de euros que serán sufragados con fondos europeos y el proyecto es considerado crítico dentro del plan.

También recibe esa calificación el proyecto de regeneración del patio del Coral, una zona de especial importancia histórica y arqueológica como ejemplo de la arquitectura tradicional algecireña, pero también por albergar los restos de una de las puertas de acceso a la ciudad medieval, la Puerta del Mar. Pese a su valor, la zona presenta un estado de conservación muy deficiente y se quiere actuar sobre ella con un proyecto que costaría unos 180.000 euros.

Características de las viviendas En Algeciras hay 54.075 viviendas, el 90,20% de ellas en buen estado. Casi la mitad fueron construidas antes de 1981. El 57,53% de las viviendas principales carecen de ascensor y un 68,94% no tienen buenas condiciones de accesibilidad.

El documento también presta atención a otro tipo de proyectos de regeneración, como la posible colaboración público-privada para unificar fachadas en la zona centro, San Isidro y casco histórico. ¿Objetivo? Embellecer la ciudad existente, con el objetivo de reactivar la zona.

Otras barriadas también han sido incluidas dentro del programa de rehabilitación de edificios residenciales: Las Colinas, La Granja, la Reconquista o el Saladillo forman parte de un documento que “es lo más amplio posible porque todo lo que no se recoja, aunque no sea de manera muy general, después no podrá obtener subvenciones”, explica Paula Conesa.

El documento también incluye la intención municipal de impulsar la finalización de las promociones que la crisis dejó paralizadas, tanto privadas como públicas, como por ejemplo la de Los Tomates o Alamillos. O elaborar un censo de viviendas disponibles para el fomento del alquiler, la creación de una oficina local de vivienda y rehabilitación que coordine todos los trabajos o la asistencia a las inspecciones técnicas de edificios. Todo un catálogo de actuaciones para abordar en cinco años algunas de las múltiples necesidades de Algeciras en materia de vivienda.