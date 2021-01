Algeciras llora la muerte de Manuel Viñas González, un defensor de las raíces de la ciudad

Algeciras llora la muerte de uno de sus hijos más queridos, Manuel Viñas González, un explorador de las raíces de su ciudad que ha dejado una legión de amigos desolados con su pérdida.

Manuel Viñas era un miembro destacado de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA 2015) y del Centro Público de Educación de Personas Adultas Juan Ramón Jiménez, a los que se dedicaba en cuerpo y alma desde que se jubiló como trabajador de APMT Terminals hace unos años.

Desde siempre ha sido un hombre muy preocupado por la cultura y el patrimonio algecireños, que ha defendido intentando recopilar y transmitir conocimientos junto a sus compañeros de asociación.

La comunidad educativa del Juan Ramón Jiménez le ha dedicado una emotiva carta que dice así:

"Saber que te has ido, ha causado un terremoto en nuestros corazones. Nosotr@s, tus amig@s de cole, de TU cole, nos sentimos hoy desbordados. No lo esperábamos. Apenas, hace unos días, te agradecíamos públicamente, una de las miles de cosas altruistas en las que has contribuido para hacer del Centro, un lugar mejor. Ojalá, al irte, te hayas acordado de llevar contigo, todo ese cariño y aprecio que te tenemos; puedes estar tranquilo: queda aquí suficiente como para que nos acompañe el resto de nuestros días. Ahora permítenos que lo concentremos en tu familia para paliar tu ausencia. Recuerda que SIEMPRE vivirás en los que te recordamos, para continuar juntos comprometidos con esas causas que consideramos justas. Tu generosidad y humanidad, seguirán empujándonos. Nos vemos en el camino, querido amigo. No olvides dar recuerdos a aquell@s que ya iniciaron la andadura".