Algeciras abre un polideportivo para acoger a migrantes

El Ayuntamiento de Algeciras va a abrir el polideportivo de El Saladillo para acoger a los migrantes llegados en las últimas horas. El Consistorio recibió ayer un primer aviso de que las instalaciones que había ofrecido podían ser necesarias y hoy la Policía Nacional ha confirmado que utilizará el pabellón Andrés Mateo como centro de primera acogida para los migrantes.Así podrá darse cabida a las 31 personas rescatadas en las últimas horas en el Estrecho de Gibraltar, pero también a parte de las más de 60, entre ellas varios menores, que han pasado la noche en unos módulos del Puerto de Barbate y a bordo de la Guardamar Concepción Arenal a la espera de que se decidiera su destino. En la mañana de hoy aún estaba pendiente derivarlos a otro lugar, custodiados por la Guardia Civil.La decisión de dejarlos allí se tomó anoche tras adecentar los módulos del puerto, que inicialmente presentaban mal estado de limpieza y carecían de agua. Una treintena de magrebíes han permanecido toda la noche en el barco de Salvamento Marítimo a la intemperie

Esta situación es fruto del colapso que ha vuelto a vivirse tras el cierre del polideportivo de Tarifa, que estaba sirviendo como centro de retención para las personas que llegaban. El pabellón se desalojó a mediados de la semana, dejando a los cuerpos de seguridad sin un lugar al que derivar a las cientos de personas que han seguido llegando a costas gaditanas, ya que aún no se ha abierto el centro de recepción de migrantes previsto en Crinavis, en San Roque.

Las comisarías vuelven a estar llenas y la Policía Nacional ha llegado a derivar migrantes a otras provincias, con el objetivo de que pudieran ser acogidos por ONG. Por ello, ayer se daba aviso al Ayuntamiento de Algeciras para que activase uno de los polideportivos que había ofrecido para su uso en caso necesario, pero finalmente no llegó a utilizarse a pesar de que estaba preparado con un dispositivo de limpieza y de seguridad por parte de la Policía Local. Los migrantes quedaron a la espera en el Puerto de Barbate.

El Ayuntamiento de Algeciras puso a disposición del Gobierno central a primeros de mes los polideportivos Andrés Mateo y Manuel Marín (en La Piñera) para acoger a los migrantes que vayan llegando a la costa. Según explicó el alcalde, José Ignacio Landaluce, los dos pabellones de 900 metros cuadrados cada uno estaban limpios y preparados para activarlos en caso necesario.

Podemos Algeciras preguntaba al respecto al equipo de Gobierno del Ayuntamiento cuál es el plan de intervención que se ha diseñado para la acogida de inmigrantes en el polideportivo Andrés. La secretaria de Acción Política de Podemos Algeciras, Leonor Rodríguez, quiere conocer “si existe algún plan diseñado para la recepción de estos inmigrantes, si se contempla cómo se va a atender a las necesidades básicas de estas personas y si existe algún protocolo de cara a esta medida adoptada por el Ayuntamiento”. Para Rodríguez, “se hace absolutamente necesario que la acción de las administraciones ante este problema humanitario sea una acción coordinada, diseñada, con un plan dirigido no sólo a la intervención inmediata, sino al trabajo social, ya que no se trata de una situación de emergencia imprevista, sino de algo muy previsible ante lo que no podemos limitarnos a imitar lo que hacen en otras localidades”.

Ayer se vivió otra jornada intensa en el Estrecho. A partir de las 5:30, efectivos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil rescataron a 251 migrantes cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de once pateras.

En el dispositivo de rescate se emplearon las embarcaciones Salvamar Gadir, Salvamar Atria, Salvamar Denébola, Salvamar Arcturus, Guardamar Concepción Arenal y Luz de Mar. Las embarcaciones de Salvamento Marítimo lograron el rescate de 203 migrantes a bordo de nueve pateras, mientras que una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo lo propio con 42 personas que navegaban a bordo de una patera. Una undécima embarcación fue localizada con seis subsaharianos a bordo. La cifra se eleva a casi 400 rescatados al incluir las pateras del Mar de Alborán.

Por otra parte, un grupo de doce migrantes de origen subsahariano difundieron un vídeo de su llegada a una playa de Tarifa después de haber logrado cruzar el estrecho de Gibraltar en una patera. El vídeo fue difundido por Twitter por la activista por los derechos humanos Helena Maleno, quien asegura que se trataba de doce migrantes que estaban perdidos en el Estrecho. Fuentes de la Guardia Civil informaron a Efe de que doce personas llegaron a la playa de Los Lances a las 19:30 del jueves y fueron atendidos por voluntarios de la Cruz Roja y puestos a disposición de la Policía Nacional.