Alfonso Moreno reparte 700.000 euros de la ONCE en el centro de Algeciras

El sorteo de la ONCE dejó ayer parte de su fortuna en pleno centro de Algeciras, con 700.000 euros en premios que se han repartido 20 vecinos gracias al vendedor Alfonso Moreno, que esta mañana estaba eufórico y comentaba que se sentía “como si me hubieran dado un Goya”.

Alfonso José Moreno, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2013, vendió 20 cupones premiados con 35.000 euros repartiendo así 700.000 euros en su punto de venta ubicado en la Plaza Alta en pleno centro de Algeciras. Esta mañana Moreno se mostraba feliz entre felicitaciones de sus clientes. “Es una mezcla de nervios y alegría. Ahora mismo estoy como en una nube, me han despertado clientes que son amigos, todos conocidos, y una clienta me ha querido invitar a un café y le he dicho, no por favor, mas cafeina no, que me voy a a salir del pellejo”. Moreno reconoce que no se había planteado cuál iba a ser su reacción el día que diera un premio. “Esas cosas se piensan con el estómago pero hasta que no llega ese día no se sabe. Estoy como el que le han dado un Goya”, resumió el vendedor de Algeciras.

También en Bornos, en la provincia de Cádiz, Eduardo García, vendedor desde 2004, vendió otros cinco cupones premiados a las cinco cifras y repartió 175.000 euros en la avenida de la Constitución de la localidad de Bornos. Este sorteo ha dejado otros 70.000 euros en Almería por lo que, en total, ha repartido 945.000 euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz y Almería.

El sorteo del 7 de marzo estaba dedicado al 85 Aniversario del Mercado Municipal de Tirso de Molina en Madrid y ha llevado el resto de premios a Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra. Y para hoy viernes, 8 de marzo, el Cuponazo de la ONCE está dedicado al Día Internacional de las Mujeres y el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 40 millones de euros.