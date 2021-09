Alexander Henderson y la llegada del ferrocarril a Algeciras

Sir Alexander Henderson, baron Faringdon desde 1916, nació en la aldea de Isington (Hampshire–Inglaterra) el 28 de septiembre de 1850, aunque su familia paterna provenía del reino de Escocia. A poco de haber venido al mundo, sus padres se trasladaron a vivir a Ealing, localidad cercana a Londres. A los diecisiete años comenzó a trabajar de oficinista en la empresa de William Welch Deloitte, en la que pronto destacó por sus conocimientos en contabilidad, lo que le permitió acceder al exclusivo mundo financiero y a la bolsa londinense.

Algunos años después, Thomas Greenwood, que había fundado una empresa financiera, lo contrató como empleado y, al poco tiempo, lo hizo su socio. Su demostrada habilidad para los negocios, desde su puesto en la empresa, le permitió intervenir con éxito en numerosas actividades comerciales e industriales.

Así, a principios de los años ochenta, la empresa Grenwood-Henderson comenzó a participar en el pujante negocio de financiación de los ferrocarriles, medio de comunicación y transporte que se hallaba en pleno auge, y, también, en instalaciones telefónicas, alumbrado eléctrico y construcción de canales. Invirtió en los ferrocarriles argentinos, con lo que consiguió amasar una enorme fortuna.

Miembro del Parlamento Británico desde el año 1898 y destacado financiero, como se ha referido, de grandes obras en los territorios del Imperio Británico y en otras naciones, como Argentina y España, estuvo íntimamente ligado, durante buena parte de su vida, con el Campo de Gibraltar, al haber sido el promotor y principal accionista de la empresa que construyó la línea del ferrocarril de Bobadilla a Algeciras.

Las Leyes de Ferrocarriles aprobadas por el Gobierno Español en 1855 y, sobre todo, la de 1877, atrajeron el interés inversor de Alexander Henderson y de la empresa que regentaba, la Grenwood and Henderson, viajando a Madrid en el año 1886 para estudiar la posibilidad de financiar alguna línea de ferrocarril en la península.

El Gobierno de España, por medio de estas leyes, hacía atractiva la inversión extranjera para acometer el trazado de líneas férreas ofreciendo una serie de exenciones fiscales y ventajas económicas y de explotación de bosques, canteras, fábricas de cal, así como la supresión de aranceles para las maquinarias y materiales que había que importar, sobre todo, desde Inglaterra. Además, la concesión se otorgaría durante un período de 99 años.

El proyecto de construir una línea de ferrocarril que enlazara Gibraltar con el nudo ferroviario situado en Bobadilla se debe a los desvelos de Luis Lombart, un marino mercante establecido en la colonia británica. El proyecto fue redactado por el ingeniero Juan Morrison Macqueen, que ostentó el cargo de director de la Compañía.

El inversor financiero y el encargado de gestionar los permisos del Gobierno español y preparar el pliego de condiciones para la subasta fue el propio Alexander Henderson, que contó con la inestimable colaboración de Emilio Castelar, a la sazón consejero-delegado de la citada compañía. El pliego de condiciones bajo el cual se otorgó la concesión de esta línea fue aprobado por Real Orden de 25 de septiembre de 1887.

En subasta pública, celebrada el 14 de mayo de 1888, se concedió a Greewood y Compañía de Londres, con un capital social inicial de 45 millones de pesetas. Al mes siguiente, una Real Orden autorizaba la transferencia de dicha concesión a la compañía inglesa, con residencia en Algeciras, The Algeciras-Gibraltar Railway Company Limited.

Desde que comenzó la expansión del ferrocarril por España se acometieron estudios para llevar el nuevo y revolucionario medio de transporte hasta la bahía de Algeciras, más por atender los intereses ingleses centrados en Gibraltar que por favorecer el desarrollo de los pueblos españoles del entorno.

La llegada del ferrocarril en 1892, la construcción del muelle de Madera, inaugurado algo más de un año después, y las mejoras de las comunicaciones viarias con Tarifa-Cádiz, hicieron que la ciudad asistiera a un período de desarrollo en todos los órdenes y que la población se extendiera hacia el Sur, en la denominada Villa Vieja o Campo del Sur, erigiéndose chalets y hoteles de lujo como el Reina Cristina y el Anglo-Hispano.

Con anterioridad a la fecha mencionada se habían redactado otros proyectos ferroviarios para unir Cádiz con Algeciras y La Línea que no se llevaron a cabo. El primero de ellos, de agosto de 1860, cuya memoria fue publicada en la Gaceta de los Caminos de Hierro, se debió a Cayetano Bordoy y el segundo fue presentado, hacia 1876, por la empresa E. S. Balignac y pretendía unir La Línea con el ferrocarril Cádiz-Sevilla en las cercanías de Jerez de la Frontera.

En 1876 se había otorgado a don José Casado Sánchez la concesión de una línea de ferrocarril que, partiendo de Málaga, terminaría en Campamento, que tampoco se hizo realidad. La línea del ferrocarril de Bobadilla a Algeciras fue construida por la compañía inglesa The Algeciras-Gibraltar Railway Company Limited entre los años 1888 y 1892.

En el mes de septiembre de 1888, comenzaron las obras por los dos extremos de la línea para facilitar el acopio de materiales. El primer tramo, entre Algeciras y Jimena, quedó terminado el 13 de septiembre de 1890 y el tramo final, entre Ronda y Jimena, entró en servicio el 27 de noviembre de 1892.

Los periódicos El Porvenir de Algeciras, El Eco de la Serranía y El Diario de La Línea hicieron grandes elogios de la compañía inglesa que había construido la línea férrea. En 1893 se construyó un ramal desde la estación algecireña (en la actual Avenida Agustín Bálsamo) hasta el muelle de Madera que instaló la compañía ferroviaria en ese mismo año en la margen derecha del río de la Miel, muelle que estuvo terminado en el mes de diciembre de 1893.

Para el servicio de venta de billetes a los pasajeros que accedían a la ciudad por mar desde Gibraltar en los vapores propiedad, también, de la Compañía del Ferrocarril, se habilitó un pequeño edificio de planta rectangular en la cabecera del muelle de Madera que ejercía la función de estación. Para la construcción de la línea se adquirieron dos pequeñas locomotoras-ténder tipo 030 -según la información aportada por Manuel Jesús Martínez Selva- a la casa inglesa Robert Stephenson Ct. Co. Engineers de Newcastle. Al concluirse los trabajos, la compañía explotadora se quedó con una de ellas, nombrada Jimena.

La Compañía del Ferrocarril creó The Iberian and Mediterranean Hotels Company Limited con la finalidad de construir dos hoteles de lujo, uno en Algeciras que se llamaría Reina Cristina y otro en Ronda que se denominaría Reina Victoria. El lugar elegido en Algeciras fue la meseta situada al sur del río de la Miel, un lugar elevado desde el que se tenía una magnífica vista de la Bahía, al mismo tiempo que se hallaba a no mucha distancia del muelle de Madera.

La compañía creada por Alexander Henderson adquirió en 1897 a Guillermo Jaime Smith Corlett, comerciante gibraltareño y vicecónsul del Reino Unido, unos siete mil metros cuadrados de terrenos en la parte meridional de la Villa Vieja, espacio que iba a ocupar el hotel. El encargado de dirigir in situ las obras fue el arquitecto escocés Guillermo Thompson, que ya trabajaba para la Compañía del Ferrocarril y que, años después, sería director del hotel. Los trabajos de edificación dieron comienzo en 1898 y el edificio fue inaugurado el 27 de mayo de 1901.

Alexander Henderson falleció el 17 de marzo de 1934. Una calle de Algeciras se ha rotulado con su nombre.