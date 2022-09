Una mesa de alcaldes debate en Algeciras sobre el modelo de ciudad para 2030

La ciudad de Algeciras acoge las I Jornadas de Agencias Urbanas 2030, que contó con una mesa redonda en la que participaron cinco alcaldes: Enrique Maya, de Pamplona, José María García Urbano de Estepona, Juan Pérez Guerrero de Lucena, Francisco de la Torre de Málaga y el representante de la ciudad anfitriona, José Ignacio Landaluce.

En esta mesa redonda los mencionados alcaldes han hablado sobre el desarrollo de los planes establecidos en la Agenda 2030, el reto de transición ecológica y tecnológica, entre otros muchos aspectos, y la apuesta por por crear mejores ciudades para los ciudadanos.

El objetivo principal de esta jornada ha sido compartir conocimientos y planes, además de conseguir que otras muchas ciudades se sumen. "Esto no es ni de derechas ni de izquierdas, es algo en lo que sí o sí tenemos que estar implicados porque es algo imprescindible", apuntó el alcalde de Pamplona.

Landaluce: "Tenemos que adecuarnos a nuestras circunstancias"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, agradeció a los presentes por su intervención, destacando la importancia de compartir conocimientos, puesto que considera que "seriamos torpes al pensar que no debemos utilizar los conocimientos de otros", aunque también apunta a que cada plan debe adecuarse a sus circunstancias a pesar de trabajar todos juntos.

"El método que se ha llevado a cabo en Algeciras ha sido el de escuchar a todos los agentes basándose en un compromiso y esfuerzo con la sociedad, destinando todos los proyectos a mejorar la ciudad con planes globales y contando con los vecinos ya que todo lo que se desarrolle es "con los vecinos, para los vecinos y de los vecinos" y tiene que ser aceptado por ellos para que triunfe", indicó el edil algecireño.

Landaluce también ha subrayado que "no habrá ciudad más comprometida socialmente que Algeciras", incidiendo en que "la transformación de la ciudad se está logrando con proyectos reales sumando calidad de vida desde las infraestructuras".

Landaluce ha mencionado algunos proyectos que se están llevando a cabo actualmente como los trabajos pare recuperar la playa de El Rinconcillo, la inversión para evitar que no haya vertidos y tener agua pura y limpia en la bahía o la rehabilitación de obras en La Piñera.

Además, también afirma que "en los próximos años será difícil gobernar debido a la crisis energética y que tendrán que priorizar los proyectos pensando en los más necesitados y enfocándolos en el tema social, laboral y en la creación de dinámica y riqueza de actividad, sin dejar de lado el compromiso social que siempre ha estado presente y que va a tener que estarlo aún más en esta Agenda 2030 por la situación actual".

Enrique Maya: "Las agendas acaban siendo excesivamente generalistas"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, apuesta por que su ciudad sea "la ciudad del conocimiento", por lo que enfocan sus trabajos a mejorar y adaptar Pamplona para "atraer a las personas para que puedan vivir aquí", destacando que "aún quedan cosas importantes como la llegada del tren de alta velocidad, pero es una ciudad casi terminada".

Maya comenta que "tienen la agenda urbana elaborada desde abril de 2021" y que han firmado 57 proyectos estratégicos y un pacto local para el desarrollo de la agenda urbana con 26 entidades locales. "Lo más interesante de nuestro proceso es el proceso. La ciudad es muy compleja, gobernamos en coalición y hemo firmado esto con unanimidad", añadió.

La forma de conseguir estos acuerdos para los proyectos estratégicos ha sido elaborándolos de forma genérica; Maya cree que uno de los defectos de estas agendas es que "acaban siendo excesivamente generalistas".

Por otra parte, Maya dice que "el gran salto que tenemos que dar los alcaldes es pasar de las obras a la actividad económica, dotar de actividad a los barrios, crear centros atractivos…, todo ello equilibrando la ciudad y metiendo dinero en las zonas que están peor, no en las que están mejor".

Según dice el edil "uno de los principales objetivos con la puesta en marcha de los planes de la Agenda 2030 será luchar por la sostenibilidad turística, aunque el principal atractivo turístico sean los San Fermines" y apostarán por la pelota vasca para convertir a Pamplona en la capital mundial de este deporte.

De la Torre: "Hemos ido adaptando las medidas con el tiempo"

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha destacado que "en la ciudad se han llevado a cabo diferentes planes y agendas como la Agenda Verde antes de la 2030" y que han ido "adaptando las medidas con el tiempo para seguir consiguiendo sus objetivos".

"Algunas de las cosas que se han logrado en Málaga han sido la creación de un espacio peatonal, zonas verdes, el ahorro de energía, la mejora de la calidad del agua o la habilitación de espacios para la convivencia", señaló. Aunque por otro lado asegura que "el principal objetivo, que además es uno de los errores que se cometen en España, es mejorar la educación para conseguir educación de calidad procurando que nadie se quede atrás con una ESO más estimulante y una universidad competitiva".

"Queremos que Málaga sea un muestrario y queremos hacer las cosas bien", concluyó.

Pérez Guerrero: "La agenda urbana no es un fin, es el comienzo"

Juan Pérez Guerrero, alcalde de Lucena, ha comenzado su intervención destacando que "la Agenda Urbana no es un documento, sino que es una herramienta, un elemento de planificación estratégica y, sobre todos, no es un fin, es el comienzo no el final".

Según comenta Pérez, "Lucena lleva trabajando desde 2005 con un plan estratégico que ha permitido captar fondos europeos para revitalizar totalmente el centro histórico con trabajos como la recuperación de edificios", pero siguen con proyectos a medio y a largo plazo que "van adaptándose a la situación de cada momento y trabajando del centro hasta los barrios con el objetivo de conseguir la cohesión territorial y la participación ciudadana".

El alcalde destaca "la importancia de la cohesión social y de haber convertido a Lucena en un lugar donde trabajar, pero también donde vivir y disfrutar con planes futuros como la transformación de una zona degradada en un parque periurbano para realizar actividades deportivas y destinadas a la sociedad".

"Desde el presente construimos un futuro sostenible", ha finalizado.

García Urbano: "Hemos apostado por una ciudad sostenible"

El alcalde de Estepona, José María Urbano, ha aportado sus conocimientos en esta mesa redonda, destacando que "Estepona está comprometida con los objeticos de esta agenda desde hace 10 años", aunque no tenga agenda aún.

El edil incide en que "nadie puede negar el cambio climático. El cambio es una realidad y estamos en un estado de necesidad, por lo que hay que hacer las cosas porque es algo de sentido común".

"Estepona apuesta por una ciudad sostenible, con calidad de vida, por lo que uno de sus proyectos ha sido poner el casco histórico en valor y restringir el tráfico, creando así 18 kilómetros de calles peatonales", aseguró.

"El Jardín de la Costa del Sol tiene el objetivo de que la ciudad sea para el ciudadano", comentaba. El alcalde ha posicionado a Estepona como "el segundo municipio con menor tasa de desempleo de Andalucía creando, por ejemplo proyectos hoteleros en el centro de la ciudad o apostando por la mejora de esta zona con un pulmón verde". "La gente que no creía en el centro de la ciudad, ni en la ciudad apostaron y ahora ha mejorado la economía gracias a la mejora de calidad de vida", explicó.

Otro de los objetivos ha sido "convertir la carretera nacional en un bulevar ajardinado integrando la ciudad con el mar".

Para el alcalde del municipio lo importante es "establecer un módulo cuantitativo para ordenar la ciudad y que haya verdadera calidad de vida. Cantidad y calidad están reñidos, puesto que si seguimos en un crecimiento ilimitado acabaremos chocando estos dos conceptos".

Como consejo para el resto de alcaldes ha incidido en la determinación. "Si estamos convencidos en que hay que hacer algo, hay que hacerlo". "No hay que tener miedo a peatonalizar, la ciudad es de los ciudadanos; aporta, además de apostar por potenciar la movilidad publica o los medios eléctricos", comentó.

Otros actos

A la intervención de los ediles en la mesa redonda le han seguido otra serie de actos durante la mañana. La mesa redonda sobre el papel de las ciudades en Europa y la mesa redonda sobre gestión urbana y asuntos públicos como motor económico de la ciudad".

Habrá otras mesas redondas que trataron la transición ecológica y cambio climático que llevarán el título de "Desafío para la sostenibilidad global" y una conferencia ofrecida por la escritora Elsa Punset con el nombre "Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios". La clausura de las jornadas la realizarán Antonio Sanz Cabello, Consejero de la Presidencia, Interior, Dialogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía y José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras.