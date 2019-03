El Messi del hachís huye de la Justicia

Abdellah el Haj Sadek el Menbri, el Messi del hachís, se ha dado a la fuga. Se encontraba en libertad bajo fianza por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En un comunicado remitido a esta redacción a través de uno de sus abogados, Abdellah el Haj indica literalmente:

Comunico mi decisión de desaparecer por un tiempo, por tener verdadero miedo por mi integridad y la de mi familia. Todo ello a causa de la enorme presión policial a la que estoy siendo sometido, que en los últimos tiempos se ha convertido en insoportable; impidiéndome desarrollar una vida normal.

Cada vez que salgo de mi casa, los seguimientos policiales son cada vez más implacables, hasta el punto de que la semana pasada en Madrid, al salir de la estación de Atocha, fui objeto de una verdadera encerrona de coches siguiéndome hasta el hotel donde me hospedé con mi familia; donde sufrí acoso físico, en presencia de mi familia, temiendo por mi integridad, hasta el punto de que tuvo que intervenir la seguridad del hotel.

Todos mis movimientos son sometidos a una implacable fiscalización policial, mi familia es igualmente acosada, se está induciendo a personas de mi entorno para que me acusen falsamente de la comisión de ilícitos en los que no tengo intervención alguna. Cada vez que salgo de mi domicilio tengo el temor de sufrir una detención injusta y arbitraria, porque me consta que se están pergeñando en mi contra diligencias policiales sin base alguna, con el único propósito de colgarse medallas por la detención del por ellos denominado el Messi de Algeciras, con fines meramente propagandísticos, que buscan la pena de telediario sin base probatoria alguna.

En esta situación se ha visto seriamente deteriorada mi estabilidad emocional, por lo que he tenido que recurrir a ayuda médica.

No puedo educar a mis hijos en un ambiente de opresión de esta magnitud, ni quiero que sufran las consecuencias de una injusticia que ellos no merecen. Soy un chico normal, que no he hecho jamás daño a nadie, al menos no de forma intencionada y directa, y he pedido perdón por mis errores. Ahora solo necesito tranquilidad y cuidarme de la depresión a la que me ha conducido la enorme presión policial a la que me veo tan injustamente sometido.

Fdo: Abdellah El Haj

El Haj se encontraba en libertad bajo fianza desde el 29 de noviembre de 2017, tras alcanzar con la Fiscalía de Algeciras un acuerdo para su entrega voluntaria a las autoridades españolas, junto con cinco miembros de su grupo.

A la espera de la celebración de los juicios por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a banda organizada, además de contar con diligencias abiertas en juzgados de la comarca y Barbate por similares motivos, Abdellah El Haj pactó hace año y medio con la Fiscalía el abono de una fianza de 80.000 euros y la obligación apud acta de personarse a diario ante la autoridad judicial, compromiso que que ha venido cumpliendo a rajatabla hasta ahora.

Nacido en Marruecos y residente en España desde niño, fue considerado durante años como el líder de la mayor organización de tráfico de hachís que operaba en España a través del Estrecho de Gibraltar. Su defensa mantiene que lleva tiempo alejado de cualquier actividad delictiva y sin conexión con las mafias del Estrecho.