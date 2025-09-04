Medio centenar de migrantes salen de Ceuta rumbo a la península mientras Landaluce pide aclaraciones sobre su llegada a Algeciras

Un grupo de 54 solicitantes de atención humanitaria ha salido este jueves de Ceuta con destino a la península en el marco del plan del Gobierno para descongestionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece saturado desde hace semanas.

Los migrantes, todos varones jóvenes procedentes en su mayoría de Argelia, Sudán y Guinea Conakry, embarcaron a las 10:30 rumbo a Algeciras, acompañados por personal de Cruz Roja y del CETI. Su salida se produce en un momento en que el centro ceutí, con una capacidad para 512 plazas, acoge a más de 900 personas y ha dejado de aceptar nuevos ingresos.

La situación ha obligado a habilitar espacios adicionales como el Aula Magna, aulas de español y carpas para instalar literas, mientras que numerosos recién llegados duermen desde hace días en las inmediaciones del recinto sobre colchones improvisados, a la espera de poder ser acogidos.

Aunque la Delegación del Gobierno en Ceuta no ha confirmado el destino final de este grupo, el hecho de que el barco atracara en Algeciras ha suscitado la preocupación del alcalde, José Ignacio Landaluce, que ha anunciado que pedirá información oficial a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y a la responsable de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, sobre si los migrantes permanecerán en la ciudad o serán derivados a otros puntos del territorio. “Mi propósito es contar con información precisa y contrastada a través de los cauces institucionales correspondientes”, señaló Landaluce, tras subrayar que la noticia ha trascendido a través de medios de comunicación sin confirmación oficial.

La Secretaría de Migraciones ha admitido únicamente que la presión sobre el CETI se ha intensificado “debido al incremento de llegadas”, pero no ha aclarado cuál será el destino de las personas trasladadas.