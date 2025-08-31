Algeciras acoge el 5 de septiembre el III Campus Sur de la Fundación Denaes en conmemoración del centenario del Desembarco de Alhucemas

La Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), vinculada ideológicamente y estructuralmente al partido Vox, celebrará el próximo viernes 5 de septiembre en Algeciras el III Campus Sur, una jornada académica que conmemora el centenario del Desembarco de Alhucemas, considerado por muchos historiadores como el primer desembarco anfibio moderno y un punto de inflexión en la guerra del Rif.

El evento tendrá lugar en el Hotel Reina Cristina a partir de las 17:30 y estará abierto al público hasta completar aforo. A través de dos mesas redondas, se abordarán temas como la acción colonial de España en Marruecos, la instauración y evolución del Protectorado español, el desastre de Annual y la pacificación del territorio.

La primera mesa, moderada por Iván Vélez, director de Denaes, se centrará en el periodo que va desde la Conferencia de Algeciras (1906) hasta la consolidación del Protectorado. Participarán José Luis Orella, profesor de la Universidad CEU San Pablo; Fernando Paz, historiador y escritor; y Pedro Fernández Barbadillo, periodista e historiador.

La segunda mesa redonda, moderada por Juan Sergio Redondo, patrono de Denaes y presidente de Vox Ceuta, abordará el contexto bélico del Rif, el Desembarco de Alhucemas y la posterior pacificación. Intervendrán Niko Roa, realizador y guionista; Salvador Fontenla, general de Brigada retirado; y Juan Manuel Sayago, investigador de la Fundación Disenso, think tank también vinculado a Vox.

El acto cuenta con la colaboración del Grupo Parlamentario VoxX en Andalucía y del Grupo Municipal de Vox Algeciras, reforzando así la estrecha relación entre la Fundación Denaes y el partido liderado por Santiago Abascal, quien fue precisamente uno de los fundadores de Denaes en 2006. Esta jornada se enmarca en la estrategia de ambas entidades por reivindicar la historia militar y colonial de España desde una perspectiva revisionista y nacionalista.

La Fundación Denaes continúa así su labor de divulgación histórica con un enfoque que busca recuperar episodios considerados clave en la construcción de la identidad nacional española.