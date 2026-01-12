100x100 Unidos por Algeciras denuncia el abandono del Rinconcillo: “No queremos más chapuzas ni trasvases ineficaces"

El reportaje publicado este lunes por Europa Sur bajo el título La playa del Rinconcillo en Algeciras afronta otro invierno de arena perdida y vergüenzas al aire ha vuelto a poner en primer plano una realidad que los vecinos llevan años denunciando. Una situación de abandono institucional, falta de soluciones eficaces y ausencia de escucha que, según 100x100 Unidos por Algeciras, se cronifica año tras año sin que cambie nada sustancial.

El portavoz de la formación, Andrés Maderal, ha expresado el hartazgo vecinal ante un escenario que se repite con cada borrasca. “Pese al cambio de año, todo sigue igual en Algeciras”, lamenta, mientras los debates políticos —dice— continúan siendo estériles y los problemas reales de la barriada de El Rinconcillo siguen sin resolverse.

Maderal denuncia una dinámica que considera ya demasiado conocida: “Vemos a políticos hacerse fotos tras cada temporal, pero no vemos a los vecinos. No se les avisa, no se les escucha y no se cuenta con ellos”. Una crítica directa a la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan de lleno al barrio y a su playa.

Desde 100x100 Unidos por Algeciras se cuestiona abiertamente por qué no se convoca a las asociaciones vecinales de la zona, y qué intereses existen para mantener una actitud que, a juicio de la formación, está provocando un deterioro progresivo tanto del entorno urbano como del litoral.

La formación recuerda que, en los últimos años, el actual gobierno ha ejecutado obras por valor de más de 2,5 millones de euros para paliar las inundaciones. Sin embargo, las lluvias recientes han vuelto a demostrar la ineficacia de estas actuaciones: varias zonas del barrio se han inundado de nuevo y la playa ha sufrido importantes daños, evidenciando que las soluciones aplicadas "no responden a las necesidades reales del entorno".

A esta situación se suma la incertidumbre sobre el espigón, una infraestructura considerada clave para frenar la pérdida de arena en El Rinconcillo. A día de hoy, no existe una fecha concreta para el inicio de esta obra por parte del Gobierno de España, lo que incrementa la sensación de abandono entre los residentes.

“Los vecinos están cansados de no ser escuchados”, subraya Maderal. Por ello, 100x100 Unidos por Algeciras reitera su apoyo total a la barriada y recuerda que ya se han impulsado iniciativas en distintas instituciones: una moción aprobada en la Diputación de Cádiz, múltiples notas de prensa y un contacto permanente del equipo de Barriadas con los residentes. “Escucharles es fundamental”, insisten.

La formación concluye con un mensaje contundente: no van a permitir que El Rinconcillo muera. “No queremos más chapuzas ni trasvases ineficaces. Queremos soluciones reales y definitivas, y las queremos ya”, afirma el portavoz, apelando a la unidad ciudadana para lograr, “al cien por cien”, la transformación que Algeciras necesita.