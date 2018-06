"El arte de los viejos maestros es flamenco vivo"

Carlos Martín Ballester es un investigador de sonidos verdaderamente incansable. El flamenco tuvo hace tiempo la suerte de que él se fijara en esta enigmática música. Presidente del Círculo Flamenco de Madrid, ha publicado ya las biografías de Canela de San Roque y Don Antonio Chacón con el sello editorial El Flamenco Vive. Ahora le toca el turno a la del mítico cantaor jerezano Manuel Soto Leyton Manuel Torres (1880-1933). Martín Ballester tiene un don especial: rodearse siempre de excelentes colaboradores que no hacen sino enriquecer cada trabajo hasta dotarlos de una calidad innegable. Esa es su obsesión en cuanto hace por y para el flamenco. La calidad. Él y su libro, una joya pues contiene 2 discos compactos con 49 cantes del artista, estarán hoy en la Sociedad del Cante Grande de Algeciras (22:00) para cerrar la temporada otoñal de esta entidad. Su presencia, un lujo. Como conversar con él.

-Imagino que, al investigar la vida de un personaje como Manuel Torres, siempre hay algún momento mágico de descubrimiento de lo desconocido. ¿Ha sido así en este caso?

-Pues sí, porque aunque llevo veinticinco años recopilando datos y sonidos de él, comprobé adentrándome en su biografía que hay detalles que marcan sus contradicciones y lo enriquecen aún más. Mucho tiempo se trasladó de él la imagen de que era una persona un tanto plana y yo he comprobado que no era así.

-¿Y cuáles son algunas de esas contradicciones? ¿Me puede dar algún ejemplo?

-Hay algo muy interesante. Se pensaba de Manuel Torres, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, que era un cantaor distinto y raro hasta en sus costumbres, como si fuera quizá excesivamente reservado. En el libro contamos que hay circunstancias que desmienten esto o que, cuando menos, no confirman que él fuese así. Puede decirse que cantaba prácticamente a diario, en los cafés cantantes de su época, en las plazas de toros, en los bautizos, en las comuniones. Su actividad cantaora fue mucho más intensa de la leyenda en sentido de lo esporádico que se creó alrededor de él. Esto demuestra que en la vida no mandan los tonos blancos y negros, pues está llena de matices diferentes.

-¿Cómo era el Manuel Torres cantaor?

-Tenía una capacidad enorme de transmitir, porque partía de la base de un cante enigmático y muy único. Era singular transmitiendo emociones. A esto, como expresa también en el libro el estudioso Ramón Soler, hay que unir que contaba con una enorme técnica vocal. Estaba dotado de gran cantidad de recursos y esto hacía, por ejemplo, que hiciese un ligado maravilloso.

-Este libro, que hoy llega a Algeciras, se ha presentado en otras ciudades de España. ¿Cómo está siendo acogido?

-Muy bien. Estamos bastante satisfechos. Y apreciando en el público y entre los aficionados que cada vez se consideran más estos trabajos como un conjunto de obra literaria y musical. Nos basamos en la calidad de los audios y en la naturalidad a la hora de trasladarle este patrimonio a todo el mundo. Es nuestra forma de trabajar.

-Canela de San Roque, Don Antonio Chacón y Manuel Torres. ¿Cuál será el próximo?

-Ya está pensado porque nos marcamos sacar a la calle un par de nuevos volúmenes cada año. Será Tomás Pavón, uno de los cantaores míticos del siglo XX. Con él nos trasladaremos de Jerez de la Frontera a Sevilla.

-Me gustaría que no dejásemos sin abordar en esta conversación su labor como presidente del Círculo Flamenco de Madrid.

-Agradezco la pregunta, porque nos parece muy necesario hacer llegar al público toda esta cultura. Es algo muy importante y, con el Círculo, cumplimos ahora cinco temporadas en esta tarea. Hemos de insistir en que el arte de los viejos maestros es flamenco vivo. Así nos empeñamos en difundirlo desde el Círculo Flamenco de Madrid un grupo compacto de gente que nunca dejamos de tomar el pulso a este arte. Lo afrontamos desde una visión y formas de hacer basadas en la seriedad, en las cosas lo mejor hechas posible para darle al flamenco y su trascendencia el lugar que se merecen.

-Aún están lejos cronológicamente, pero... ¿Habrá algún día un volumen suyo dedicado a Paco de Lucía?

-A Paco habría que dedicarle una enciclopedia entera. Hombre, lo que sí es verdad es que nos estamos centrando en los discos de pizarra, en el fonógrafo. Y él cuando llega a la industria discográfica lo hace ya con el vinilo. Eso es lo que de momento explica que no hayamos pensado en él para esta colección concreta, claro. Pero sí le diré algo que quizá mucha gente no sepa: tengo grabaciones en disco de pizarra de Antonio Sánchez, el padre de Paco de Lucía, que si bien no darían para un libro sí que podemos compartirlo en nuestro blog para que todo el mundo lo escuche y lo disfrute.