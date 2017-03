El Ministerio considera "imposibles" las peticiones de los estibadores

El Ministerio de Fomento lo tiene claro: la subrogación por ley "es imposible". Así lo reiteró ayer el titular del departamento, Íñigo De la Serna, en los pasillos del Congreso de los Diputados, desde donde volvió a lanzar a los estibadores un mensaje: la Comisión Europea no aceptará las condiciones planteadas por los sindicatos de la estiba en la contraoferta presentada el martes, por lo que emplazó a patronal y sindicatos a aceptar la propuesta del Gobierno, que tilda de "extraordinariamente generosa y ambiciosa".

De la Serna señaló que la Comisión Europea ya ha dejado claro que no acepta las condiciones relativas a refrendar por ley el cumplimiento del acuerdo, a los centros portuarios de empleo y a la restricción del acceso a la formación para el empleo, por lo que ve "inexplicable" que los estibadores hayan vuelto a incluirlas en su propuesta. Frente a ella, "no hay ningún sector que tenga una oferta" como la del Gobierno, por lo que apeló a la responsabilidad de patronal y sindicatos para firmar un acuerdo hoy mismo.

"El tiempo se agota, es necesario que se den pasos firmes", señaló De la Serna, recalcando que llegar a un acuerdo "es una responsabilidad de los dos, de sindicatos y de empresarios". "Si las empresas y los trabajadores quieren firmar la subrogación, lo pueden hacer el jueves -por hoy- sin ningún tipo de restricción ni problema, porque sí se puede hacer en el marco de la negociación colectiva", insistió.

Respecto a los centros portuarios de empleo, el ministro explicó que no cabe la posibilidad, dentro de las exigencias de las instituciones europeas, de recoger un régimen específico. "De forma explícita nos ha dicho que no puede diferenciarse en ningún caso de lo que es una ETT (Empresa de Trabajo Temporal). Y esto lo tienen por escrito patronal y sindicatos", aseguró.

Por último, el ministro recordó que la contraoferta presentada por los sindicatos incluía también cuestiones referidas a formación incompatibles con las directrices de la Comisión. "A falta de revisión de los servicios jurídicos del Gobierno, se vuelve a plantear en términos de restricción, de control del acceso, de volver a limitar la capacidad que tienen las empresas", algo "reiteradamente denegado por al Comisión Europea".

Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco volverán a sentarse hoy en la mesa de negociación colectiva, bajo la mediación del presidente del Consejo Económico Social (CES), Marcos Peña, pero, al contrario de lo ocurrido el martes, sin la presencia de representantes del Gobierno. El ministro aseguraba ayer que ve posible el acuerdo, aunque puso en duda la voluntad de las partes por alcanzarlo. "Creo, sinceramente, que puede alcanzarse un acuerdo si se quiere. Ahora bien, si no se quiere, lo que no puede es estar el país pendiente de que unos quieran o no llegar a un acuerdo", afirmó.

Para la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores, el Gobierno debería "aprender" del "mensaje" que la pasada semana le dio el Congreso y sentarse a negociar la reforma del sector con "humildad y actitud de consenso". "Los estibadores estamos perplejos ante la actitud soberbia de un Gobierno que parece no haber aprendido nada del mensaje que el jueves pasado dio el Congreso", indicó la formación en referencia al rechazo de la Cámara Baja al Decreto Ley con el que el Ejecutivo pretendía cambiar el régimen legal de la estiba.

Coordinadora manifestó su extrañeza ante el hecho de que el Gobierno asegure que no puede garantizar la subrogación de los trabajadores del ramo tras la reforma. "El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó en distintos foros que garantizaría el cien por cien de los empleos de la estiba y ahora, en el momento de hacer efectiva esa garantía, resulta que tampoco puede ofrecerla", indicó el sindicato.

Coordinadora emplazó al Gobierno a que explique "su fórmula" para que "quienes han hecho crecer los puertos sigan ejerciendo su labor". De su lado, el sindicato asegura estar realizando un "constante esfuerzo" en la negociación, tal como, a su juicio, demuestra la contrapropuesta de acuerdo planteada en el encuentro de este martes, realizada a partir de la propuesta que el Gobierno puso sobre la mesa la semana anterior, y su disposición a reducir un 6% sus salarios para contribuir a las ayudas a la prejubilación y a la mejora de productividad de los puertos.

La propuesta de los estibadores pasa por que el plan de prejubilaciones voluntarias que ofrece el Gobierno permita retirarse con el 80% de la retribución media recibida por todos los conceptos en los últimos seis meses, un porcentaje superior al del 70% ofertado por el Gobierno. Además, solicitan que se garantice un sueldo mínimo de tres veces el salario mínimo interprofesional, que actualmente se sitúa en 707,6 euros al mes, por lo que el sueldo mínimo sería de unos 2.122 euros al mes.

Coordinadora insistió en reclamar del Ejecutivo una negociación "sincera y comprometida" con las partes, "para legislar acorde a lo que solicita el sector".