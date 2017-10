A vueltas con el ferrocarril

La pasada semana se produjo un hecho importante en relación con nuestra conexión ferroviaria. Por primera vez, los principales grupos políticos lograban ponerse de acuerdo para respaldar una proposición no de ley, solicitando al Gobierno un incremento de la dotación presupuestaria para la mejora de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Lo primero es aplaudir y agradecer el esfuerzo realizado por nuestros representantes políticos locales y provinciales para alcanzar este consenso.

La noticia ha producido un gran alborozo en el Campo de Gibraltar. No quisiera en modo alguno aguar la fiesta a nadie, pero creo que son tantos los años que llevamos transitando por un obscuro túnel de indiferencia y abandono en materia ferroviaria que una pequeña luz al final del mismo nos ha podido deslumbrar un poco a todos.

No hay ninguna prioridad de un ramal sobre otro del Corredor Mediterráneo

Dos son los aspectos que quisiera señalar a este respecto. El primero de ellos es que, aunque la consignación presupuestaria sea un requisito imprescindible para que se pueda acometer la mejora de la línea férrea, lo verdaderamente importante es que el Gobierno ejecute lo presupuestado. Desgraciadamente, no es esto lo que ha venido sucediendo hasta ahora con este proyecto. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se consignó 1 millón de euros que no se ejecutó; en 2013, 13 millones que no se ejecutaron hasta 2015; en 2014, 50 millones que tampoco se ejecutaron; en 2015, los mismos 50 millones de euros de 2014 que siguieron sin ejecutarse; en 2016, 56 millones que se adjudicaron pero que por problemas con la empresa adjudicataria tampoco se ejecutaron; en 2017, 20 millones de los que, a estas alturas del año, solo se ha producido un acopio de materiales.

Lo segundo a señalar es que ya va siendo hora de que llamemos a las cosas por su nombre. Según la UE, la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid-Zaragoza-Tarragona forma parte del Corredor Mediterráneo con los mismos derechos, los mismos estándares y los mismos plazos de ejecución que el ramal costero de ese mismo corredor. No hay ninguna prioridad de un ramal sobre el otro y, a unas malas, si acaso, el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla-Madrid es el único que la UE ha querido incluir a la vez en los dos corredores de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte que atraviesan la península ibérica, el Mediterráneo y el Atlántico.

El Gobierno sigue haciendo oídos sordos a este mandato de la UE y en documentos de tanta relevancia como los Presupuestos Generales del Estado o el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, entre otros, y en notas de prensa oficiales y declaraciones de ministros y altos cargos de la Administración, nuestra conexión ferroviaria no aparece incluida en ninguno de los dos corredores.

Dejemos de hablar solo de la Algeciras-Bobadilla y exijamos que el Gobierno cumpla con lo preceptuado en los Reglamentos Comunitarios, que no es otra cosa que nuestra conexión ferroviaria completa hasta Madrid y desde Madrid hasta la frontera francesa.