Otra forma de educar

Uno de los regalos de Reyes Magos más originales ha sido la Hero Mask, un proyecto desarrollado por dos egresados de la Universidad de Cádiz, Carlos Helder García, cuyas raíces están en San Roque, y Mario Márquez Humanes. La Hero Mask permite a los niños aprender idiomas a través de unas gafas de realidad virtual con un divertido juego. Con este invento EducaInventions, nombre del equipo que ha hecho posible la HeroMask, ha conseguido el segundo premio en la última edición del concurso atrÉBT! de la UCA y también el segundo premio en el concurso Ilumina tus ideas, un galardón que premia el emprendimiento y las ideas novedosas de los universitarios andaluces entre un total de 63 propuestas que se han presentado este año.

La Hero Mask de EducaInventions es el primer juguete basado en un videojuego (shooter) para aprender idiomas en realidad virtual. Se dirige especialmente a niños de entre 8 y 12 años y según explica Carlos Helder García "es una forma de incluir las gafas de realidad virtual en la casa con un videojuego. Es para que los niños aprendan idiomas. Hay unas 400 palabras para cada idioma y se van aprendiendo palabras. Algo pasa en el cerebro y es un método muy entretenido para los niños".

Las HeroMask vienen en un mismo paquete que incluye el juego, una capa de superhéroe y pegatinas para personalizar las gafas. Además se requiere un móvil compatible, iOS o Android. Las gafas han sido elegidas por el equipo de EducaInventions y fabricadas en China y están diseñadas para que el juego funcione a las mil maravillas.

La idea es del propio Carlos, ingeniero informático que descubrió una vocación por la enseñanza que le hizo acabar enseñando español e inglés a niños en China. Sin embargo la idea original era otra distinta. "Fui profesor de idiomas en China y eso ha influido algo en esta idea. Lo que yo pensaba hacer inicialmente era una especie de plataforma para que los profesores que no tienen idea de programación creasen sus propios videojuegos. Pero en mi experiencia como docente me di cuenta de que los profesores suelen tener muy poco tiempo, y hablando con algunas empresas comprobé que tampoco no se vendían muchas aplicaciones educativas. Después estuve más de un año en la única incubadora de empresas de Europa, la Freehouse, donde también le di un empujón importante a esto. Allí nos enseñaron a que no tenemos que buscar ni ayudas ni inversión privada, lo que hay que buscar es clientes. Por eso el modelo de negocio está pensado en buscar clientes y me dediqué a hablar con padres. Así de un editor de juegos para profesores se ha convertido en un juego de realidad virtual para aprender idiomas".

La idea, de esta manera, se ha hecho realidad después de tres años de desarrollo. Para ello ha tenido mucha importancia la campaña de crowdfunding que terminó en diciembre y que permitió una tirada de unas 200 gafas de las que ya disfrutan otros tantos niños. El objetivo es seguir mejorando el juego, "como se hace en la industria de los videojuegos". En la web educainventions.com se puede contactar con sus creadores para adquirir una Hero Mask.