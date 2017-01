El domingo se salda en el Estrecho sin la localización de más cadáveres

El operativo de búsqueda en activo en el Estrecho de Gibraltar para tratar de localizar posibles supervivientes del naufragio de una patera no obtuvo resultados ayer. El negro fin de semana se cerró con siete muertos, ocho desaparecidos y siete rescatados.

En realidad, más bien, lo que se esperan encontrar ya son cadáveres, como sucedió a lo largo del sábado, puesto que la embarcación que se cree naufragada partió el pasado jueves, se piensa que zozobró aún cerca de Marruecos y ya han aparecido cuerpos vinculados a dicha balsa. La jornada dominical, sin embargo, se saldó sin ningún macabro hallazgo más.

El operativo de búsqueda asume que ya solo cabe encontrar personas fallecidas

Personas y colectivos relacionados con el fenómeno migratorio no guardan ninguna esperanza y dan por hecho que se ha producido una tragedia en el Estrecho como hace tiempo que no se recordaba y que ésta se ha saldado con 14 muertes, solo que por el momento solo se han descubierto seis cadáveres.

El sábado aparecieron cuatro fallecidos en aguas del Estrecho, tres ellos vinculados con los intentos de dos pateras de alcanzar la costa española. El cuarto era un hombre de origen magrebí que, según baraja la investigación, pudiera haber tratado también de llegar a la península, pero como polizón en un barco. Parece casual que su cadáver igualmente fuera localizado el sábado.

La información que se maneja es que una patera partió el jueves con 11 personas y la otra, el viernes con 10. La del viernes fue localizada el sábado al este de Ceuta con cinco hombres y tres mujeres a bordo, una de ellas muerta.

No se sabe nada de la patera del jueves. La hipótesis es que algunas de los migrantes aparecidos muertos en las últimas 48 horas, sobre todo los dos encontrados en la playa de Bolonia -que se han de sumar a los aparecidos en alta mar-, iban en ella. Fuentes no oficiales señalan que la referida balsa salió de Tánger de madrugada el jueves con las citadas once personas, entre ellas ocho hombres, dos mujeres y un bebé. De acuerdo a estas fuentes, quedarían por encontrar, por lo tanto, los cuerpos de seis hombres, una mujer y el del bebé.

Los responsables del operativo consideran que tarde o temprano el mar arrojará las vidas que ha segado. Pudiera ser en aguas abiertas o en el litoral del Campo de Gibraltar, pero tampoco se descarta que algún cadáver pudiera ser localizado en otra zona por efecto de las corrientes.

En el despliegue toman parte efectivos y medios aéreos, marítimos y terrestres de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Ayer también participó una embarcación de Cruz Roja.

El operativo se mantuvo activo durante toda la jornada, desde las 08:00 hasta que cayó la noche. La previsión es que las labores de búsqueda también se desarrollen hoy.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha convocado hoy (19:00) una concentración en la plaza San Juan de Dios de Cádiz capital en solidaridad con los miles de migrantes que llegan a las costas del Mediterráneo. Su cálculo es que casi 300 personas perdieron la vida en 2016 intentando llegar a España por la frontera sur.