Ruiz Boix pone tres condiciones para que San Roque continúe en Arcgisa

La desconexión de San Roque de la empresa mancomunada Arcgisa no parece tan clara después de las conversaciones que mantienen desde hace unas semanas el alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, y el director general de Arcgisa, José Manuel Alcántara, desveladas por Europa Sur el pasado día 17. Ruiz Boix compareció en una rueda prensa junto a Alcántara para anunciar que Arcgisa debe aceptar tres condiciones antes del 9 de enero para que siga prestando en el municipio la gestión del agua y la recogida de residuos.

El PP dice que "arrimará el hombro" para hacer efectiva la propuesta

Marina García, portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de San Roque y vicepresidenta de la Mancomunidad, indicó que su partido acepta la propuesta de Ruiz Boix. "Vamos a estudiar la propuesta y arrimar el hombro para que se haga efectiva. Pero el Ayuntamiento puede hacer un esfuerzo. Vamos a ver como se puede llegar a esos 20 metros cúbicos", explicó. A cambio, García también hizo una petición al alcalde. "Le pedimos que quite el canon que cobra el Ayuntamiento y que haga todas las gestiones con la Junta para que no se tenga que pagar un tanto por ciento del canon autonómico. Ese canon vale para construir depuradoras, que al final no se construyen. Y queremos ese importe se convierta en una bonificación. También es necesaria una ayuda para las personas que tienen problemas a la hora de pagar esos recibos. Queremos que haga una propuesta seria", continuó. La portavoz popular valoró que el alcalde "está entrando en razón" al dar marcha atrás a la desconexión de Arcgisa. "Para el Ayuntamiento de San Roque la recuperación del agua es insostenible. Y ha jugado con el trabajo de los empleados de Arcgisa en San Roque. Hay informes que decían que era imposible absorber a esos empleados como funcionarios municipales", recordó.