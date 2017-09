Carril bici: una red por mejorar

Algeciras, por su geografía, no es un paraíso para el transporte en bicicleta. El gran número de zonas elevadas dificulta su uso como medio de transporte y, probablemente, sirva para endurecer las piernas de quienes viven en las barriadas situadas en lo alto de las lomas que pueblan la ciudad.

No obstante, el transporte en bicicleta es mucho más simple desde hace un par de años tras la construcción de un sistema de carriles bici tras un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. El primero se comprometió a construir 3 kilómetros y el ente autonómico, más de 9. También participa la APBA con un pequeño enlace.

En el momento de su construcción, se estimó una utilización diaria de 12.800 bicicletas

Este acuerdo supuso la ampliación de la red previamente existente, de carácter muy reducido, permitiendo la instauración de un sistema con un eje norte-sur en la parte litoral como espina dorsal, a partir del cual salen varios ramales en dirección oeste que se adentran en la ciudad. Según las estimaciones hechas durante la construcción de los carriles, estos facilitarían 12.800 desplazamientos diarios en bicicleta, reduciendo en casi 4.000 el número de vehículos en circulación por la ciudad, evitando la emisión de 1.200 toneladas de CO 2 al año.

La Junta impulsó la construcción de estas vías a raíz del Plan Andaluz de la Bicicleta, que en su propuesta de red urbana comprendía una extensión mucho mayor a la que finalmente fue ejecutada. Por ejemplo, proponía un segundo eje-norte sur que discurriese por el interior de la ciudad y también la realización de varios ramales que nunca vieron la luz, como los que llegaban hasta el polígono de La Menacha tanto desde La Granja como la Colonia San Miguel.

Según explica la Junta de Andalucía, el trazado previsto es el que se pactó con el Consistorio y está completo, con un coste estimado de 3 millones de euros. Se está a falta de que el Ayuntamiento recepcione la obra. Esta institución avisa de que este mismo mes "está prevista realizar una nueva reunion para formalizar la recepcion del carril bici por parte del Ayuntamiento pasando el mantenimiento a ser tarea municipal".

Tras la inauguración de los carriles, moverse en bicicleta es más fácil, pero siguen existiendo carencias. Los ramales 1 y 4, provenientes de San García a través de la avenida Alcalde Paco Esteban y de la estación de tren respectivamente, finalizan en el entorno de la rotonda de Los Pastores, donde concluye la autovía, pero no están conectados entre sí. Pasar de uno a otro implica tomar dicha glorieta, con el riesgo que supone por la gran cantidad de tráfico. La delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, explica que los carriles bici están "totalmente terminados y revisados por los técnicos tanto municipales como de la Junta de Andalucia"y que "no está previsto ampliar ningun tramo del carril". A pesar de ello, el día de la firma del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento, el mapa que se presentó incluía un carril que unía la rotonda del Varadero con la rotonda de los Pastores, incluyendo la conexión con el carril proveniente de la calle Alcalde Paco Esteban. El Ayuntamiento no concretó si la inexistencia de este carril se debe al proyecto del nuevo acceso sur, que afectaría a la zona.

Algunas asociaciones se han quejado del diseño de los carriles. Este periódico publicó una queja del club ciclista Andalucía Nature, que alegaba que "en muchas zonas es más peligroso ir por el carril bici que seguir circulando por la calzada". Denunciaron, por ejemplo, tramos en los que la vía ciclista cruzaba varias veces la calzada en una misma calle. Es lo que ocurre al inicio del ramal 1, en la avenida Veintiocho de Febrero, donde en menos de doscientos metros, el usuario debe cambiar de lado de la vía en dos ocasiones. Pero el mayor número de quejas se lo lleva el carril bici de la carretera de los Yanquis. Este tramo tiene desniveles marcados, con algunas zonas en las que la acera se encuentra a distinto nivel que el carril sin que parezca existir motivo justificado para ello, así como marcadas estrecheces.

El mantenimiento de los carriles también es un tema que ha dado que hablar. Los ecologistas de Agaden se han quejado en más de una ocasión de las deficiencias existentes en la vía, la mayor parte de ellas por el mal estado de las barandas que separan el carril de la carretera. Desde el Ayuntamiento explican que "la Junta de Andalucia nos ha dado al Ayuntamiento de Algeciras 11 kilómetros de vallas para que se vayan reponiendo cuando sufran desperfectos".

La asociación aplaude la iniciativa, pero cree que para su pleno desarrollo deben solucionarse una serie de "deficiencias que mejorarían la seguridad". El Ayuntamiento comenzó a reparar algunas de las deficiencias, como los badenes existentes al llegar a la rotonda del Varadero desde San García. Pocos metros más adelante sigue existiendo un escalón que dificulta tomar el carril sin bajarse de la bicicleta. Una de las peticiones de Agaden es la realización de un carril provisional entre el acceso central al Puerto de Algeciras y el inicio del paseo de la Conferencia hasta que se realicen las obras de continuación del paseo. El portavoz de Agaden, Javier Gil, afirma que "la utilización ciudadana de los carriles no se consigue en un día". Afortunadamente, creen que "cada vez se usan más".

Los carriles no solo sirven como transporte, sino que también pueden tener un uso recreativo. Es la utilización que puede darse al carril bici existente en el entorno de Punta Carnero, de más de un kilómetro de longitud. El problema es que para llegar hasta él hay que rodar tres kilómetros por una carretera estrecha sin vía ciclista. Exponerse durante esta distancia es algo que puede echar para atrás a muchos aficionados que, de otro modo, podrían plantearse realizar esta ruta en un entorno que no decepciona. Agaden insta a las autoridades a la construcción de un carril en esta zona, ya que "animaría a muchos a llegar hasta el faro". El Ayuntamiento también pretende "motivar a los ciudadanos en general y muy en particular a los escolares, a utilizarlo, por razones no solo de salud, sino por cuidado del medio ambiente".