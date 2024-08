En Tarifa se puede disfrutar de su rica gastronomía desde bien temprano. En el blog gastronómico 'Cosas de comé' han hecho un repaso por los lugares más particulares de la capital del viento andaluza en los que desayunar en condiciones, probando algunas de las delicias típicas de esta bella ciudad del Campo de Gibraltar.

Tanto dulce como salado, churros y combinaciones que no te esperas. Déjate sorprender por estos establecimientos que te recargarán las pilas para que, durante el resto del día, puedas disfrutar de la ciudad, o para practicar tu deporte de viento favorito.

Gracias al reportaje gastronómico publicado por 'Cosas de comé', te vamos a guiar algunos de los lugares que no te puedes perder para tomar un desayuno que te hará comenzar el día de la mejor manera en Tarifa.

En este establecimiento de Facinas se recomienda probar una buena tostada de pan macho y manteca colorá de lomo con zurrapa. Se trata de una venta típica de carretera en la que se desayuna y también se come y se cena, ya que es un restaurante especializado en la gastronomía tradicional andaluza. Si no has pasado por allí, búscate una excusa y prueba sus deliciosos desayunos y platos.

A pocos pasos del centro histórico de Tarifa se encuentra este sitio pionero de desayunos diferentes. Para el bloguero se trata de "el paraíso desayunista", y nos recomienda probar su especialidad, el Don Enrique con "quemaculo". Este es un plato exuberante que contiene lonchas de salmón ahumado, tostadas de pan de centeno, tomate y salsas. Para los amantes de las emociones fuertes, pueden pedirlo con "quemaculo", una salsa picante que no deja indiferente a nadie. Tienen ricos batidos de frutas, cruasanes y boles de fruta para quienes prefieran comenzar el día con algo fresquito.

En esta típica churrería de toda la vida, hay que elegir entre los churros finos o los gordos. Pero no hay que preocuparse, porque cualquier elección es la acertada, ya que todos se elaboran de forma artesanal: los gordos con harina y los finos con patata. También cuentan con bollería, molletes y tostadas de pan macho.

En esta pastelería artesanal, de las más antiguas de la ciudad, venden un dulce típico único en el mundo: el tranvía tarifeño. Se trata de un hojaldre relleno de crema cubierto con una capa de chocolate crujiente. ¿Se puede pedir algo más? Sí, porque en La Tarifeña también se pueden degustar unos suculentos cruasanes de espelta rellenos con queso de cabra y verdura. También tienen otros dulces típicos, como el tocino de cielo y el negrito: un bizcocho recubierto con chocolate crujiente.

Ya sea una buena tostada con zurrapa, churros, un tranvía o batidos de fruta, en Tarifa puedes empezar el día de la forma que más te gusta, antes de disfrutar de sus playas y sus rincones.