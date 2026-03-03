El VAR llega al Centro Comercial Bahía Plaza de Palmones con deporte en directo y cocina local

El Centro Comercial Bahía Plaza de Palmones (Los Barrios) incorpora desde este miércoles, 4 de marzo, una nueva propuesta de ocio y restauración con la apertura de El VAR, un sport bar concebido para disfrutar del deporte en directo mientras se degusta una cuidada oferta gastronómica.

El nuevo local, ubicado en el lateral exterior del complejo, cuenta con 124 metros cuadrados de superficie interior y una terraza acristalada de 54 metros cuadrados. Su diseño temático, inspirado en distintas disciplinas deportivas, permitirá seguir los principales eventos a través de las pantallas distribuidas por todo el establecimiento.

La propuesta culinaria apuesta por platos tradicionales de la zona, con especial protagonismo de carnes y pescados. En la carta se incluyen ibéricos, quesos, ensaladas, croquetas, montaditos, carnes de calidad y pescado del día, acompañados por una selección de cervezas y vinos.

El proyecto está impulsado por los empresarios barreños Patricia Chatulani y Antonio Tineo, vinculados a Bahía Plaza desde hace más de una década como responsables de Loops and Coffee. “Queremos ofrecer la calidad que nosotros mismos buscamos cuando salimos a comer fuera”, ha señalado Chatulani.

El gerente de Bahía Plaza, Rubén Montes, ha destacado que El VAR amplía la oferta del centro con un concepto original que une ambiente deportivo y gastronomía local, subrayando el cuidado en cada detalle del nuevo espacio.