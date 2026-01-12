El SO/Sotogrande, un hotel en el que lujo y sostenibilidad van de la mano

El SO/Sotogrande SPA & Golf Resort, el exclusivo hotel cinco estrellas ubicado en el término municipal de San Roque, a las puertas de la Costa del Sol, ha sido distinguido con el prestigioso Green Key, un reconocimiento internacional que certifica su firme compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable.

Este eco-sello, gestionado por la Foundation for Environmental Education (FEE), avala la implementación de prácticas ambientales exigentes en ámbitos como la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la reducción de residuos y la sensibilización ambiental, cumpliendo con criterios verificados mediante auditorías periódicas.

La certificación Green Key posiciona a SO/Sotogrande como un referente en turismo sostenible y refuerza su compromiso de ofrecer una experiencia de alta calidad que integra confort, diseño, bienestar y naturaleza, en armonía con el respeto al medio ambiente y el desarrollo responsable. Este reconocimiento forma parte del compromiso global de sostenibilidad de Sotogrande, alineado con los estándares internacionales más exigentes y con la estrategia medioambiental de Ennismore, para la que esta certificación es un requisito clave en su red hotelera, con más de 100 hoteles eco-certificados.

Este reconocimiento no es un hecho aislado, sino el reflejo de un marco de acciones estructurado que Sotogrande viene desarrollando en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión responsable del agua, la reducción de residuos, la protección del entorno natural y la sensibilización ambiental desde sus inicios fundacionales, integrando la sostenibilidad como un eje transversal de su modelo de desarrollo y de su propuesta de valor como destino residencial, turístico y de ocio de referencia.

Esta certificación, sumada a otros galardones obtenidos por el establecimiento hotelero, le consolidan como el destino imprescindible para los amantes del lujo, el bienestar y la naturaleza que también se preocupan por el medioambiente.

SO/ se encuentra en algunos de los destinos más vibrantes y sociables del mundo, como Berlín, Bangkok, San Petersburgo, París, Dubái, las Maldivas y, más recientemente, Rasal Khaimah. SO/ forma parte de Ennismore, una compañía creativa de hospitalidad arraigada en la cultura y la comunidad, con un colectivo global de marcas emprendedoras y creadas por sus fundadores, con un propósito en el centro de suidentidad. Ennismore es una empresa conjunta con Accor, formada en 2021.