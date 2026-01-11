San Roque celebrará en marzo el primer 'Pachecomic'

Los artistas implicados en el cartel de esta primera edición han sido Álvaro Martínez Bueno, responsable del dibujo y color, y David Lafuente, en el diseño.

San Roque se prepara para convertirse en el epicentro del noveno arte. Los días 20, 21 y 22 de marzo, la Plaza de las Constituciones acogerá la primera edición de "Pachecomic", el salón del cómic y el manga que rendirá tributo a uno de los dibujantes más ilustres que ha dado España: el sanroqueño Carlos Pacheco.

La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Juventud y con la colaboración de la Asociación Cultural Carlos Pacheco, fue presentada por la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, el teniente de alcalde delegado de Juventud, David Ramos, y Alex Pacheco, hijo del homenajeado artista.

Detrás del cartel de "Pachecomic" se encuentran dos nombres que están revolucionando la industria del cómic internacional: Álvaro Martínez Bueno y David Lafuente.

Un salón que va más allá

"Pachecomic" no será un salón del cómic al uso. Además de las actividades ya habituales en anteriores ediciones sanroqueñas —como la zona gamer, el espacio cosplay y los talleres de manga—, esta primera edición incorpora una novedad que promete atraer a aficionados de toda la región y más allá.

"Vamos a ofrecer ponencias de grandes ilustradores españoles del cómic para que los vecinos de San Roque, del Campo de Gibraltar y todo el mundo que quiera asistir tenga la oportunidad de conocer de primera mano a esos dibujantes, sus historias y llevarse un autógrafo", explicó David Ramos durante la presentación del evento.

El objetivo es claro: mantener vivo el legado de Carlos Pacheco mientras se convierte a San Roque en un punto de referencia para los amantes del cómic y el manga. Un lugar de encuentro donde celebrar estas artes y acercarlas al público de todas las edades.

Un cartel con historia y corazón

El cartel que presenta esta primera edición de "Pachecomic" tiene su propia historia emotiva. Como explicó Alex Pacheco, la imagen fue creada en 2022, tras el fallecimiento de su padre, para el Salón del Cómic de Barcelona. Posteriormente, el cartel se subastó con un fin solidario: apoyar la investigación de la ELA, enfermedad que arrebató la vida al maestro del cómic.

Alex Pacheco agradeció públicamente "el apoyo que siempre ha habido por parte del Ayuntamiento de San Roque a los actos relacionados con mi padre".

San Roque honrará así la memoria de Carlos Pacheco de la mejor manera posible: celebrando el arte al que dedicó su vida y convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes comparten su pasión por contar historias a través de viñetas

Álvaro Martínez Bueno, artista cántabro y autor exclusivo de DC Comics, es responsable del dibujo y color del cartel. Actualmente lidera The Nice House on the Lake, una serie de DC Black Label ganadora de un premio Eisner que arrasa en ventas mundiales. Su estilo combina composiciones magistrales con un nivel de detalle asombroso y una expresividad única en sus personajes. A lo largo de su carrera ha ilustrado títulos míticos como Batman, Detective Comics, Justice League Dark y Aquaman, además de trabajar regularmente para Marvel Comics como portadista.

Por su parte, el asturiano David Lafuente se encargó del diseño. Este creador irrumpió en la escena estadounidense en 2008 con Patsy Walker: Hellcat de Marvel Comics, y posteriormente protagonizó el exitoso relanzamiento de Ultimate Comics Spider-Man. Entre sus trabajos más recientes destacan Spider-Ham, Superman, Harley Quinn, la superventas Radiant Black de Image Comics, y Knight Terrors: Batman, que se situó entre los 10 cómics más vendidos de 2023. Lafuente también ha sorprendido con sus portadas alternativas, incluyendo las de The Nice House on the Lake, donde coincide con Martínez Bueno.