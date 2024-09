Salvador Sobral aterriza con fuerza en el Campo de Gibraltar. Consigue tus entradas

El viernes 27 de septiembre Salvador Sobral llegará al Campo de Gibarltar para darlo todo. El cantante portugués, que transmite una gran fuerza y cercanía en los escenarios, actuará en La Línea en el marco del festival En La Línea Música, evento que se lleva desarrollando todo el verano y que ha sido premiado por el Patronato provincial de Turismo, reconociendo la labor de difusión musical que lleva a cabo.

El cantante presentará su trabajo Timbre, aunque promete sorprender a su público con canciones imprevistas. Según nos cuenta, "Timbre es una celebración de la vida. Cuando nació mi hija me trajo tanta luz que tuve ganas de reflexionar y hacer música que celebrara, alegre, que tuviera colores y texturas distintas. Tenía ganas que la gente bailara y cantara."

Sobral nos cuenta que en este concierto su público "Se va a reír, va a llorar, habrá chistes... Se lo van a pasar muy bien, y hoy en día es raro pasárselo bien con la situación en el mundo que hay política y social. Mis conciertos son una especie de microcosmos de felicidad y alegría. Mi concierto le hará bien al alma de la gente."

El artista, que canta, toca y compone, nos confiesa que siempre fue cantante, desde niño cantaba en la escuela y más tarde también en la universidad. Según nos cuenta "es mi vocación y es lo único que sé hacer. Es mi vocación y oficio, mi misión en esta tierra es sensibilizar a la gente y tener un canal directo con las emociones de las personas."

Sobral consiguió hacerse un hueco en el mundo de la música gracias a su participación en Eurovisión, certamen que ganó en 2017 con la canción Amar Pelos Dois. "Hoy en día canto la canción y todavía me emociono y me ha ido muy bien, sigo recogiendo los frutos de aquella experiencia." El cantante afirma que "me encantaría ser más político e intervencionista en mis canciones, pero no me sale. Lo soy en mis entrevistas, por ejemplo hablando sobre Palestina y visibilizando que Portugal no haya reconocido su estado."

Es la primera vez que pisan La Línea y el Campo de Gibraltar, tanto el músico como su grupo, y les da mucha curiosidad, ya que le han hablado muy bien de esta tierra. El concierto de Sobral y su banda será a las 21:00 y tendrá lugar en el Palacio de Congresos linense. Las entradas tienen un precio de entre 35 y 50 euros. No te quedes sin ellas, consíguelas pinchando aquí y disfruta de las fantásticas melodías y letras de este gran artista.