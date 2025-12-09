Rosa Romero trae hasta Algeciras 'Debut', su último espectáculo de danza

La artista isleña Rosa Romero trae hasta los boxes de AlCultura en Algeciras su espectáculo de danza y teatro Debut, que servirá a su vez para cerrar la programación de Sur, el festival de artes escénicas del Estrecho. La cita será este sábado, 13 de diciembre, a las 20:00 en el Box Levante.

Debut es un solo en el que la intérprete o performer atraviesa un acto de iniciación frente al público con el objetivo de ser aceptada, de ser amada a fin de cuentas. "Atravesar la puerta, pasar el umbral, cambiar de cuerpo, espacio y estado para pasar a ser otra cosa, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Esta obra, que no es más que un acto de iniciación que adopta la forma de una pieza escénica, es un deseo de pertenencia a la comunidad. Como en todo acto iniciático, la iniciada, en este caso Rosa, tiene que demostrar su valía enfrentándose a la comunidad con todo su cuerpo. Se para frente al público (la comunidad de la que depende su aceptación) y les dice: miradme. Una pieza llena del carisma y humor arrebatador de Rosa Romero", explica la organización.

Rosa Romero es una creadora gaditana. Estudió en Málaga (ESAD) y Madrid (Escuela de Interpretación de William Layton). En 2014 vuelve a su ciudad natal (San Fernando), donde crea y coordina Estratería, un proyecto asociativo y de mediación a través de las artes escénicas, e inicia el camino hacia la creación personal poniendo la atención en el cuerpo, la recuperación del baile heredado y la comunicación ‘bruta’ con los espectadores. Desde entonces ha estrenado Esta no es la vida privada de Rosa Romero, Debut y Soy un baile (esta última pieza recibió el premio a mejor intérprete y mejor espectáculo revelación 2023 de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Danza). Uno de sus últimos proyectos es Escuela del sur, un espacio de encuentro para artistas escénicos contemporáneos de la provincia de Cádiz.