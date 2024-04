La revista TasteAtlas considera los caracoles uno de los peores platos españoles

Llega la temporada de los caracoles al Campo de Gibraltar. Este molusco ya puede verse en los mercados y muchos son los bares ya los están incluyendo en el menú. Este es un plato tradicional de la gastronomía de varias regiones españolas y de otros países del Mediterráneo, ya que algunas ciudades de Francia, Túnez y Marruecos también lo incluyen en su dieta.

La revista croata TasteAtlas ha publicado una lista en la que establece los 97 platos españoles peor valorados y los caracoles ostentan el quinto puesto con una puntuación de 2.8 sobre 5, raspando el aprobado. Mientras, la pipirrana es el plato "menos malo", encontrándose en la última posición. En esta lista solo han suspendido el bocadillo de sardinas y las peladillas, que ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. En otra clasificación que también puede encontrarse en la página web, esta revista considera que el mejor plato de la gastronomía gaditana es el tocino de cielo de Jerez.

El consumo de caracoles guisados, al que cada cocina da su toque particular, no está hecho para todos los públicos, ya que hay muchas personas que no llegan a disfrutar del sabor o la textura de esta receta, que resulta un manjar para otras. En el Campo de Gibraltar algunos de los locales en los que poder encontrar este plato de primavera son:

Bar Casa Dioni en Algeciras

Bar de dimensiones muy reducidas con una pequeña barra y cuatro mesas en su interior. Se encuentra en calle Sevilla y fuera una pequeña terraza. Es de esos sitios con solera con las paredes y las estanterías llenas de recuerdos. Hacen los caracoles al poleo y con un poco de picante. También tienen cabrillas que hacen en tomate, en salsa de almendras o picantes y los bollunos (caracoles grandes) que guisan estofados con taquitos de jamón.

Casa Carlos y Eduardo en La Línea

Establecimiento situado en la calle Aurora, abrió en 1962 de la mano de Carlos Trujillo Auche y en temporada tienen los típicos caracoles al poleo, cabrillas en tomate y una variedad muy original con mojo picón, otra de las estrellas de la casa.

Cafetería Maribel en la Estación de San Roque

Uno de esos negocios típicos de la Estación de San Roque. Se encuentra en la plaza de San Bernardo y nadie puede resistirse a sus cabrillas y a sus caracoles en salsa de tomate y almendras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cafetería Maribel (@cafeteriia_maribel)

Si te gustan los caracoles, la puntuación que le haya dado TasteAtlas te habrá dado igual. Disfruta de este plato en estos y en muchos otros establecimientos del Campo de Gibraltar.