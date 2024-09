Un restaurante empeñado en dar de comer muy bien: La Perseverancia de Algeciras

Los aromas de la cocina de La Perseverancia dan a dos calles. En la galería que conecta la calle Sevilla con la calle Ancha de Algeciras se encuentra este restaurante con solera que mantiene el listón muy alto gracias al trabajo de Máximo y Mila, quienes llevan actualmente el negocio junto a su equipo.

La Perseverancia - El Origen, como se llama actualmente este establecimiento emblemático, abrió por primera vez sus puertas el 6 de marzo de 2020. Fueron unos comienzos duros, ya que nada más empezar tuvieron que cerrar y meses más tarde adaptarse a las medidas del Covid. Una vez pudieron retomar la tarea y ponerlo en marcha, volvieron a la carga con mucho trabajo e ilusión, y así siguen a día de hoy.

Este lugar tiene una larga historia, ya que fue Paco Cañas quien abre La Perseverancia en los años 90 en honor a la antigua plaza de toros de Algeciras. Después de pasar por diferentes gestiones le llegó el turno a Máximo, que define su trabajo al mando del negocio como "duro pero también bonito". Según nos cuenta "apostaron por la galería aunque saben que es un sitio difícil ya que no tiene mucho tránsito." Aun así, el lugar es fantástico los días de verano y de invierno, ya que está protegido del viento, tiene sombra y sol.

Máximo en uno de los rincones de La Perseverancia / Vanessa Pérez

Historia

Los festejos taurinos comenzaron en Algeciras, con carácter oficial y periódico, en torno a 1765. Sin embargo, no es hasta 1851 cuando la ciudad cuenta con una plaza de toros provisional, inaugurando el primer coso fijo en 1868, el conocido como "La Perseverancia". De ahí toma su nombre este restaurante, al que le sigue "El origen", ya que, como Máximo nos cuenta, la idea de este negocio es volver a los orígenes de la gastronomía y las formas que caracterizaban el buen comer de antaño. La plaza de La Perseverancia fue testigo de cien años de espectáculos relacionados con la tauromaquia, la base de la actual Plaza de Toros de Las Palomas, que fue inaugurada en 1969.

La decoración del restaurante se mantiene como en sus principios, cuando abrió la taberna de Paco Cañas. La preservación de sus fotografías, azulejos y recuerdos, una cláusula del contrato, ya que es parte de la esencia de este negocio.

La cocina de La Perseverancia / Vanessa Pérez

Sin duda La Perseverancia se encuentra en un lugar privilegiado. El hecho de situarse en una galería en pleno centro de Algeciras, hace posible un ambiente tranquilo en su espaciosa terraza, en la que pueden celebrarse pequeños eventos, se puede ir acompañados con mascotas y en familia. Este lugar está protegido por el viento y cuenta con sombrillas para los días de sol, pudiéndose disfrutar en invierno de los días cálidos. En su interior se dispone la barra y un amplio salón en el que caben unas 40 personas.

Una pareja con su perrito almorzando en La Perseverancia / Vanessa Pérez

Tanto a Máximo como a muchos hosteleros del centro les preocupa que la calle Ancha se haya quedado sin bares, restaurantes o cafeterías. A esto se suma que en la hostelería los precios no han variado mucho, mientras que los costes son cada vez mayores. Reivindica "alguna tendencia para crear negocios y no dejar que muera una de las calles principales de la ciudad". El precio abusirvo de los alquileres en las vías principales no ayuda a que proyectos locales puedan desarrollarse, lo que afecta al resto de negocios que intentan sobrevivir.

Albóndigas de choco y carabinero / Vanessa Pérez

Máximo y su mujer Mila cuentan con una amplia experiencia en el mundo de la hostelería, y esta es la primera vez que se aventuran a montar un negocio propio. Para abrir este nuevo establecimiento, que ya cuenta con cinco años desde su apertura, tuvieron que ampliar la cocina, lo que permite una mayor oferta de platos, todos elaborados en el restaurante. En las tareas del restaurante también participa el padre de Máximo, quien hace con cariño unos exquisitos chicharrones por los que La Perseverancia se hace querer. Para la temporada que llega, de esta cocina salen potajes de toda la vida, como callos y tagarninas.

Algunos de los platos que más gustan son el solomillo al Pedro Ximénez y el montadito La Perseverancia. Desde hace un tiempo han decidido innovar en la cocina elaborando empanadillas caseras que también están siendo muy recibidas, como la de cecina de angus, queso de cabra y piñones con tomate natural, que es la que más se vende, aunque cuenta con varios tipos, como la de carrillada.

En la siguiente foto aparecen tres tapas del restaurante: carrillada ibéreica, albondigas de retinto con carabinero y la empanada de ternera picante. Todo está elaborado con los mejores ingredientes, algo que se nota al paladar. Ya solo el tamaño de las tapas resulta suculento. También cuentan con platos vegetarianos como las croquetas de boletus y tempura de verduras, entre otros; y han adaptado su carta a las intolerancias y necesidades de los comensales, utilizando cada vez menos leche y ofreciendo pan sin gluten.

Carrillada ibérica / Vanessa Pérez

Entre semana el equipo lo componen cuatro personas y los fines de semana llegan a ser hasta seis, cuando más afluencia de público hay. La Semana Santa y la Navidad son épocas en las que muchas personas se acercan a La Perseverancia a probar sus ricas recetas, mientras que las mañanas de verano el negocio está más tranquilo. Próximamente se prepararán para las cenas de empresa previas a las navidades. Además este restaurante se apunta a todas las rutas de la tapa y eventos culinarios que se llevan a cabo en la ciudad. Abren todos los días en la galería de calle Regino Martínez a excepción de los martes, conectada a la calle Ancha de la ciudad, en horario de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00. Se puede reservar en el número de teléfono 644 62 75 50 .

La Perseverancia es una muy buena opción para comer o cenar en Algeciras. Disfruta de la esencia de la gastronomía andaluza en este restaurante en el que lo hacen todo con cariño, y se nota.