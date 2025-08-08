Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 8 de agosto

Este viernes 8 de agosto, el Campo de Gibraltar se viste de gala para dar la bienvenida al fin de semana con una agenda cultural y festiva cargada de ritmo, emoción y tradición. Desde festivales flamencos y conciertos al aire libre, hasta visitas guiadas, barbacoas con música en vivo y grandes torneos deportivos. Una jornada pensada para todos los gustos, en cada rincón de la comarca.

San Roque

El municipio de San Roque acoge dos de las citas deportivas más importantes del verano. Continúa en el Puerto Deportivo de Sotogrande el XXVI Torneo de Pádel, que sigue atrayendo a jugadores de alto nivel y espectadores en busca de buen ambiente junto al mar. Además, hoy arranca la XXVI Copa Sotogrande de Catamaranes, que este año celebra también el XI Memorial Antonio Muñoz Cabrero, una competición náutica que se prolongará durante el fin de semana con las mejores condiciones del Estrecho.

Y para quienes prefieran la música, a las 21:30 la Plaza de las Constituciones se llena de ritmo con el Festival PreFeria, que contará con las actuaciones de Aliquindoi, El Tren de los Sueños y La Húngara, en una noche que anticipa la alegría y el colorido de las fiestas patronales.

Algeciras

La noche en Algeciras arranca a las 21:30 en el Hotel Alborán, donde se celebra una barbacoa al aire libre con música en directo de la mano de Olga Iglesias y Miguel. Una velada relajada en un entorno acogedor, perfecta para quienes buscan un plan gastronómico acompañado de buena música.

A las 22:00, la Plaza de Toros acoge una de las citas más esperadas del verano: el Cabaret Festival con el concierto de Andy y Lucas, el dúo gaditano que regresa con su estilo pop-flamenco cargado de emoción y nostalgia. Un concierto que promete llenar la plaza de energía y recuerdos.

La Línea

A las 22:00, La Línea se convierte en capital del flamenco con “La Línea Noche Flamenca” en la Casa de la Juventud, dentro de las actividades de la Noche en Blanco. El cartel está encabezado por el legendario José Mercé, acompañado por Lela Soto y Morenito de Illora Hijo. Una cita imprescindible para los amantes del arte jondo, en un espacio íntimo y con alma.

Más tarde, a las 23:00, comienza en el Parque Princesa Sofía una guía teatralizada que recorrerá la historia medieval de la ciudad con “Alfonso XI, el Justiciero” como protagonista. La visita, cargada de dramatización y vestuario de época, tendrá un segundo pase a las 24:00 para quienes no lleguen al primero. Una forma única de redescubrir La Línea a través de sus leyendas.

Los Barrios

Por su parte, Los Cortijillos (Los Barrios) celebra esta noche su propia Noche en Blanco en la Plaza San Juan a partir de las 22:30. Una velada cultural y festiva que invita a disfrutar de actuaciones, talleres y actividades para todos los públicos bajo el encanto de la noche veraniega.