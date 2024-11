La Plata: la pastelería más antigua de Los Barrios que mantiene sus recetas desde los años 50

Darle un bocado a uno de los pasteles de La Plata es como dar un salto en el tiempo. Esta pastelería ubicada en la calle del mismo nombre del centro de Los Barrios lleva 75 años elaborando a diario una repostería de toda la vida con los mejores ingredientes. Cuando pides en La Plata alguna de sus delicias, su sabor y su aroma son siempre frescos, ya que la repostería de este negocio, que abrió sus puertas en otro local de la misma calle en el año 1950, es siempre del día.

Actualmente son los nietos del fundador de esta repostería, Alejandro y Estefanía, quienes están organizando el trabajo con la ayuda de sus padres, Ángel y Matildem quienes han llevado el negocio durante más de 20 años. Fue el abuelo de Alejandro, Juan Domínguez Gómez, quien se decidió a montarlo tras unos años trabajando en pastelerías y tener una churrería. La ubicación actual es el tercer local en el que se establece el negocio, y cuenta con un gran obrador que funciona por las mañanas.

Vitrina de La Plata / Vanessa Pérez

Algunos de los pasteles que puedes encontrar en La Plata / Vanessa Pérez

"A la gente lo que más le gusta es la cercanía. Todos los trabajadores son los mismos desde el principio excepto un par de cambios, y por supuesto el producto", nos cuenta Alejandro orgulloso de haber heredado este negocio tan querido en el Campo de Gibraltar. "Elaboramos el producto a diario con materias primas naturales de primera calidad, no añadimos ningún aditivo ni saborizante. Eso es lo que nos diferencia."

Desde el merengue hasta los bizcochos salen del obrador ubicado tras el despacho de pasteles, en el que trabaja un personal experto en pastelería que elabora las recetas de siempre y también algunas novedades adaptadas a los tiempos actuales, como pasteles con nutella, kinder y pistacho. Otra de las novedades son los New York rolls y la tarta de queso, algunos incorporaciones que se han introducido siempre manteniendo la esencia del trabajo de toda la vida.

Elaboran productos sin gluten, sin lactosa y sin huevo ya que el espacio está muy limpio y bien organizado. Además hacen tartas y pasteles por encargo personalizadas, al gusto del cumpleañero. Cuando le preguntamos a Alejandro por su secreto lo tiene claro: "el hacer las cosas bien hechas y mantener los sabores de siempre".

Horario

Comienzan a trabajar a las 8:00 cada mañana en el obrador, lo que les sirve para ir produciendo según la demanda de la mañana para reponer para la tarde. Cierran los miércoles y el horario de venta al público es de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 de lunes a sábado a excepción de los miércoles y los domingos de 9:30 a 19:00 ininterrumpida.

Alejandro sostiene uno de los libros de consulta de su abuelo / Vanessa Pérez

Alejandro repasa una de las recetas escritas a mano por su abuelo / Vanessa Pérez

Alejandro se ha criado entre peroles llenos de crema y bizcochos recién horneados. Estudió la carrera de arquitectura y un grado de administración y finanzas, y lleva involucrado a jornada completa en el negocio desde 2018. Desde pequeño le encantaba estar en la pastelería, aunque reconoce que no le gustaba "pringase", así que nunca ha descartado que acabaría dedicándose al negocio de la familia. La milhoja de chocolate es de los productos más demandados, y es que no hay quien salga de La Plata sin su porción de milhoja de chocolate además de algún otro capricho.

Obrador de La Plata / Vanessa Pérez

Un vecino de Los Barrios asegura que los pasteles de La Plata son los mejores del mundo, y no está desencaminado. Si todavía no los has probado, ir a La Plata y decidir qué delicia llevarte a la boca es toda una experiencia, incluso antes de probarla. Disfruta de tu dulce favorito, tradicional o contemporáneo, en esta pastelería por la que el tiempo corre a un ritmo de antaño.