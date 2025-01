Morcillas de chocolate, un dulce navideño típico de Algeciras que no se olvida

La Navidad y la Semana Santa son dos épocas en las que los dulces son los protagonistas de muchos encuentros, tanto para degustarlos como para elaborarlos. Actualmente los Roscones de Reyes son un dulce muy popular, tanto por su delicadeza y sabor como por el premio que esconde en uno de sus trocitos.

Los Roscones, bombones, pestiños, turrones y polvorones son lo que pide el cuerpo durante estos días, acompañados de anís o de algo calentito. En Algeciras, además de estos dulces típicos, hay otros dos muy especiales cuya tradición se ha mantenido solamente en esta ciudad. Se trata de las morcillas de chocolate y los corazones de reyes.

Estos dulces tienen una trayectoria centenaria, ya que nacieron en Gibraltar en el siglo XIX. A partir de ahí estos ricos y curiosos bocados navideños se extendieron por toda la comarca, habiendo perdurado durante más tiempo en Algeciras. Lo particular de estos dulces es que están elaborados con la masa de las pastas de té, lo que genera un contraste de texturas y sabores para quienes no estamos acostumbrados a ese tipo de galletas. El sabor a mantequilla y la consistencia al bocado sorprenden, ya que no tienen nada que ver con la textura bizcocho.

Morcillas de chocolate / Ana Belén García

Dónde encontrarlas

Algunos de los obradores que mantienen esta tradición son:

Pastelería La Perla

Este local comenzó su andadura en los años 40 del siglo pasado y mantiene la esencia de una pastelería de toda la vida en el local actual, en la calle Fuentenueva. Allí se han elaborado estas navidades morcillas de chocolate que se han distribuido en diferentes despachos de la ciudad.

Pastelería Selva

Una pastelería selecta con una gran trayectoria en Algeciras que también ha puesto a disposición de su clientela este típico dulce navideño de la comarca. Se encuentra en avenida del Estrecho 9 y también tiene otros puntos de venta, como su puesto en el mercado Ingeniero Torroja, en Getares, en la calle Sevilla y también en la calle Campesinos y la avenida España.

Pastelería La Dificultosa en Palmones

Este establecimiento, ubicado primeramente en Algeciras y ahora trasladado a Palmones elabora cada Navidad morcillas de chocolate y corazones de reyes para toda la comarca desde hace varias décadas. En La Dificultosa cuidan de las tradiciones y le dedican un lugar especial a estos dulces navideños de Algeciras.

Si todavía no las has probado, puede que el día 7, cuando reabran las pastelerías tradicionales algecireñas tras los días de fiesta, puedes hacerte con alguna de estas delicias, y si ya no quedaran, habrá que esperar hasta las navidades del año que viene.