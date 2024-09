Una de las mejores obras de teatro que podrás ver en Algeciras

El coreógrafo más interesante de la escena barcelonesa del momento llega a Boxes Alcultura - Centro de creación contemporánea para presentar su trabajo por primera vez en Andalucía. El artista ha elegido este espacio ubicado en Algeciras debido al compromiso que muestra la asociación Alcultura por el arte contemporáneo.

"A nation was born in me", de Søren Evinson, podrá verse los días viernes 27 y sábado 28 de septiembre a las 20:00 en los Boxes de Alcultura, situados en la dársena del Saladillo de Algeciras. No te quedes sin tu entrada, cómprala pinchando aquí.

Argumento

A la luz del resurgimiento y fortalecimiento progresivo de los movimientos nacionalistas e identitarios en el siglo XXI, "A nation is born in me" extrae dinámicas que operan en dichos movimientos y los combina con aspectos asociados a las políticas de identidad, la cultura mediática, la cultura deportiva, la cultura del esfuerzo, la espiritualidad, la brutalidad y la híper-presencia, provocando una extraña cercanía entre estas estéticas. A través de las diferentes presentaciones del cuerpo, el texto , la música, el canto y los objetos, la obra construye un intenso y delirante paisaje en el que estas dinámicas aparentemente desconectadas se fortalecen mutuamente en una relación directa aunque de proposición incierta.

Søren Evinson

Søren Evinson es un artista de performance, danza y teatro con sede en Barcelona, nacido en 1980. Estudió en el Institut del Teatre de Barcelona y obtuvo un máster en Estudios de Performance en la Universidad de Londres. Su carrera se ha destacado por explorar las intersecciones entre la performance, el teatro y la danza, generando obras que reflexionan sobre la cultura contemporánea, el consumismo, la identidad y los movimientos nacionalistas.

Entre sus obras más conocidas se encuentran "A Nation Is Born In Me", que examina las dinámicas de los movimientos identitarios en Europa, y "Just Desire", que ofrece una reflexión sobre el deseo y la identidad en un contexto de consumo y cultura contemporánea. Evinson ha colaborado con varios artistas y ha presentado su trabajo en festivales como el TNT de Terrassa y el Festival Grec de Barcelona. También se encuentra asociado al Mercat de les Flors en Barcelona, donde sigue desarrollando su práctica artística, y ha sido parte de residencias creativas en diversas instituciones, como Hangar y Espace Pasolini. Su enfoque distintivo combina elementos visuales, musicales y narrativos, utilizando el cuerpo y el lenguaje como herramientas principales para crear experiencias intensas y complejas para el público.

Ficha artística

Creación y textos de Søren Evinson

Música original de Daniel Papell

Asistencia de dramaturgia de Florine Lindner

Diseño patronaje y confección de Samara Scott

Construcción de objeto de Charlie Hope

Diseño de luz de Julia Bauer

"A nation is born in me” es una co-production de Le Phénix Valenciennes, Francia, Festival TNT de Terrassa, Antic Teatre Barcelona y Kulturfabrik Luxembourg. Cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y del Instituto Ramon LLull.