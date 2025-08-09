Maka reparte su ‘Aura’ en el Cabaret Festival de Algeciras

Con el recuerdo del enorme éxito de hace dos años, el granadino Maka, referente del flamenco urbano, volvió a conquistar este sábado a su numeroso público de Algeciras. Esta vez con su espectáculo Aura, que así se llama su nuevo álbum cargado de sentimiento, fusión y verdad. Tras una trayectoria que mezcla flamenco, rap y reguetón, y con millones de reproducciones, el artista atesora una legión de seguidores en Algeciras que disfrutó de su presencia en el Cabaret Festival en una gira que recorrerá España y cruzará el charco hasta Santiago de Chile.

Su autenticidad, evolución musical y potente conexión emocional con el público le han convertido en una figura masiva dentro de la música española, como demostró en la plaza de toros de Las Palomas ante un público entregado en una magnífica noche musical de verano.

Francisco Javier Rodríguez Morales (Granada, 10 de diciembre de 1985), conocido artísticamente como Maka, empezó su trayectoria musical de forma modesta, grabando maquetas caseras en su barrio de Almanjáyar, entregándose pronto a una mezcla muy personal y emocional que conectó con el público. Su estilo ha sido calificado como una auténtica revolución del flamenco urbano, acumulando cifras impresionantes: más de 90 millones de visualizaciones en El Arte de Vivir, 450 millones de reproducciones en YouTube y más de 300 millones de descargas en plataformas digitales. Tras superar momentos difíciles, incluidos problemas con la justicia y una estancia en prisión, Maka transformó su vida a través de la música.

Llenazo en la plaza de toros en el concierto de Maka. / Erasmo Fenoy

Su discografía incluye varios álbumes que muestran una evolución constante: PNA (2014), Pvreza (2015), Raíces (2016), Alma (2016), Dvende (2018), Bendiciones y Maldiciones (2020), Detrás De Esta Pinta Hay Un Flamenco (2021), Gloria Bendita (2023), y el más reciente Aura, publicado el 29 de marzo de 2025.

El cierre del fin de semana del Cabaret Festival corre este domingo a cargo de Los Morancos, que traerán su espectáculo Bis a Bis, un desternillante show donde, bajo la premisa “el humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira”, el dúo cómico realiza una sátira sobre la situación actual del humor en España.