Al liquindoi pega el salto desde Algeciras a Factor X

Joel Expósito, Jose Ballesteros y José Carrasco son tres amigos que están consiguiendo su sueño: dedicarse a la música. El trío algecireño se llama Al Liquindoi, y su música se enmarca dentro del estilo flamenco pop. En sus composiciones, dos voces y una guitarra son suficientes para transmitir con sentimiento.

A estos tres amigos les une el amor por el carnaval, un género en el que encuentran la inspiración y por el que se dejan influenciar en sus canciones. Desde su infancia, han estado inmersos en un ambiente musical variado, especialmente influenciados por el flamenco y la copla, géneros que han sido pasión y profesión de algunos de sus familiares.

Al Liquindoi ha participado en la tercera gala de Factor X, programa de cazatalentos que se retransmite en Telecinco. Puedes acceder a la grabación en este enlace y ver su actuación, que se desarrolla a partir del minuto 80. Pero además, si quieres verlos en directo estás de suerte, porque actuarán el próximo 15 de mayo en la sala Funclub de Sevilla. Puedes comprar tus entradas pinchando aquí.

Si aún no los has escuchado, síguelos en las redes sociales y no te pierdas nada de esta banda de tres artistas apasionados por la música.