Ya hay nueva fecha para el concierto de Ara Malikian en La Línea

El festival En La Línea Música mantiene su programación también durante el invierno. El lunes 2 de diciembre será el próximo evento, que acogerá la gira del último disco que acaba de sacar Niña Pastori, un recorrido por sonidos navideños de siempre. Además el festival ha adelantado algunos otros artistas que actuarán durante el año próximo.

Uno de los más esperados ha sido el de Ara Malikian, que no pudo presentar su último espectáculo en La Línea por motivos de salud. El Campo de Gibraltar esperaba el regreso de este destacado violinista de origen libanés, conocido por su virtuosismo, carisma y por fusionar estilos musicales que van desde la música clásica hasta el rock, el flamenco y las músicas del mundo.

Ara Malikian visitará la comarca el 17 de octubre de 2025 con su nuevo proyecto "Intruso". Apunta la fecha para que no se te olvide y estate pendiente de las redes sociales del festival, ya que las entradas aún no se han puesto a la venta. Acudir a un concierto de este particular músico es toda una experiencia, así que guara la fecha para poder disfrutar de la música de Ara Malikian en vivo en La Línea.

Ara Malikian

El artista Ara Malikian nació el 14 de septiembre de 1968 en Beirut, Líbano. Creció en medio de la guerra civil libanesa, pero comenzó a tocar el violín a una edad muy temprana bajo la influencia de su padre, también violinista. A pesar de las adversidades, desarrolló su talento y dio su primer concierto público con tan solo 12 años. Su talento lo llevó a estudiar en prestigiosas instituciones como la Hochschule für Musik und Theater Hannover en Alemania, donde fue uno de los alumnos más jóvenes en ser admitido.

Ara Malikian ha construido una carrera única al combinar géneros musicales diversos. Aunque tiene una sólida formación clásica, ha expandido su repertorio incorporando elementos de músicas tradicionales armenias, orientales, españolas, gitanas, y contemporáneas. Ha lanzado numerosos álbumes y ha colaborado con artistas y orquestas de renombre mundial. Su capacidad para conectar emocionalmente con el público y su puesta en escena vibrante lo han convertido en un fenómeno musical.

El artista es conocido por su energía arrolladora en el escenario, llevando la música clásica a públicos más jóvenes y menos convencionales. Entre sus obras más destacadas se encuentran "15" (un tributo a sus 15 años en España), "La increíble historia del violín", y "Royal Garage". Ha trabajado con artistas de diversos géneros, desde cantantes pop hasta guitarristas flamencos, expandiendo las fronteras del violín.

Ara Malikian no solo es un virtuoso del violín, sino un puente entre culturas y generaciones. Su capacidad para innovar y contar historias a través de su música lo ha consolidado como un referente internacional.