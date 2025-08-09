Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 9 de agosto
Fotos del concierto La Línea Noche de Jazz de la Noche en Blanco
Fotos del concierto La Línea Noche de Jazz de la Noche en Blanco / ANDRÉS CARRASCO

Fotos del concierto La Línea Noche de Jazz de la Noche en Blanco

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 09 de agosto 2025 - 23:25

La Línea de la Concepción culminó este sábado ‘La Noche en Blanco', una iniciativa europea que invita a disfrutar de experiencias culturales gratuitas en horario nocturno. El evento, organizado por el Ayuntamiento, ha ofrecido la oportunidad de explorar espacios artísticos y presenciar espectáculos en un ambiente único.

El templete de los Saccone, transformado en los Jardines mágicos de la Noche en Blanco, fue el escenario de La Línea Noche de Jazz. El saxofonista Javier Ortí y su 7Tet presentaron el álbum, ‘Revelación’, en un concierto junto a Álvaro Vieito (guitarra), Javier Delgado (contrabajo), Guillermo McGill (batería), Nacho Loring (trompeta), Óscar A. Rifbjerg (piano) y a la voz de Clara Campos.

