Los eventos gastronómicos que no te puedes perder este fin de semana en estos pueblos de Cádiz

Tres grandes eventos gastronómicos se dan cita este fin de semana en el Campo de Gibraltar. Pocos kilómetros separan estos municipios, por lo que tendremos tiempo de acudir a todas ellas y probar todas las delicias que proponen si nos organizamos bien. Estas ferias ponen en valor la comida tradicional de la comarca, y aunque los ingredientes son muy diversos y habrá alguna receta con pescado, la protagonista de la mayoría de las tapas y elaboraciones que se podrán probar será la carne ibérica.

Conoce estos tres eventos en los que poder disfrutar no solo de la gastronomía, sino también de una programación de conciertos y actividades paralelas que no te podrás perder en Los Barrios, Castellar y La Línea.

Mercado del ibérico de Los Barrios

El mercado arrancará el viernes 22 de noviembre a mediodía con la inauguración y a las 17:00 hay prevista una actuación musical. El sábado 23 está prevista una degustación de migas en el Paseo y también una actuación de un grupo musical. Para el domingo, 24 de noviembre, está programada a las 13:30 la cuarta edición de la tosta gigante. Los vecinos y visitantes que acudan podrán probar de manera gratuita esta tosta gigante de 150 metros de largo.

La cuarta edición del Mercado del Ibérico y la tosta gigante de Los Barrios se celebrará en el Paseo de la Constitución tras su aplazamiento debido a inclemencias meteorológicas. En esta cita participarán más de 40 expositores y puestos con chacinas, embutidos y productos derivados del cerdo ibérico de distintas marcas, así como de aceite, productos artesanales, regalos y dos tabernas.

"A bocados" Castellar

la IV Edición de la Ruta de la Tapa, el evento gastronómico "De Tapa en Tapa aBocados". Esta cita gastronómica, que se llevará a cabo entre el 14 y el 24 de noviembre, promete ser una fiesta de sabores y cultura local, con la participación de ocho bares y restaurantes del municipio, que ofrecerán una tapa acompañada de bebida a un precio único de 5 euros. Los bares y restaurantes participantes en esta IV Edición son: Restaurante El Aljibe, Bar Restaurante Virgil, Restaurante La Piscina, Venta La Cantina, Bar Asador Rincón de Luz, Restaurante El Patio, Bar Andalucía y Restaurante Jarandilla.

Ruta de la tapa de La Línea

Veintiún establecimientos participan con sus mejores tapas, que harán las delicias de quienes participen del otro lado, probando las exquisiteces gastronómicas de esta ciudad de Campo de Gibraltar. Estos son: La Taberna, Bitácora, El Santuario, D´Mares, Barbas, Bar Carlos y Eudardo, Alma, The Beast Burguer, La Bodeguiya, Chaboo, Carboneros 27, El Mesón de Lolo, West, De Costa, Bar Las Olas, No me llames Dolores, Ardente, Tita Juana, Mesón de Alfredo, Bar Otro Má, La Chimenea. Además se podrá disfrutar de varios conciertos, entre ellos el de Natalia, que actuará gratis el sábado.