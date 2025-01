La gran final de la 'Under Pressure League' te espera en San Roque

El próximo viernes 10 de enero la Alameda Alfonso XI de San Roque será el escenario de un potente enfrentamiento de rap en formato one to one, en el evento que acoge la final de la Under Pressure League. Esta cita promete emociones intensas y un despliegue de talento urbano, enfrentando, entre otros grandes de la improvisación, a Raw Boza, una prometedora figura linense del trap local, y a la experimentada Nikidmt, ya consolidada en la escena.

Organizada por la Delegación de Juventud, esta gran final dará comienzo a las 18:00 y contará con la participación del colectivo juvenil campogibraltareño Make Only Free. Además, el evento es gratuito y abierto a todas las personas interesadas en este género musical y su puesta en escena.

Cartel

El mundo del freestyle, o rap improvisado, ha generado un rico vocabulario para describir sus elementos únicos: términos como “barra” para referirse a un verso encajado con ingenio en un compás; “beatboxing” para la imitación vocal de sonidos de percusión; o el irónico “niño rata” para señalar a los críticos más persistentes desde las redes sociales. Este arte urbano combina creatividad, destreza lingüística y una profunda conexión con las emociones y experiencias de sus protagonistas.

Mapa

Este evento muestra el compromiso de San Roque con la cultura juvenil, y desde el Ayuntamiento se anima a todos los jóvenes a asistir y disfrutar de esta emocionante actividad, que no solo promueve el talento local, sino que también refuerza la importancia de la expresión artística y la cultura urbana como motor de integración social.

La final de la Under Pressure League promete ser mucho más que una simple competición; será un espacio de encuentro, expresión y pasión por el arte del freestyle. Una ocasión única para que San Roque se convierta, por una tarde, en el epicentro del talento joven y la improvisación de la comarca del Campo de Gibraltar.

Apunta la cita en tu agenda: este viernes 10 de enero, a las 18:00 en la Alameda Alfonso XI. ¿Te la vas a perder?