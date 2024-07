Disfruta de flamenco en vivo en esta terraza del centro de Algeciras

Un espectáculo de Flamenco te espera en Algeciras el próximo viernes 5 de julio. Con este evento se inauguran los viernes flamencos del bar Limbo, situado en la calle Coronel Ceballos, un lugar céntrico donde es muy fácil encontrar aparcamiento.

Desde el golpe enérgico de los tacones sobre el tablao hasta la profundidad desgarradora de las letras cantadas, cada momento de este espectáculo hace revivir colectivamente emociones de la tradición andaluza. En esta cita participan la bailaora Sara Vazquez y el bailaor Felipe González, la cantaora Alicia Carrasco y el guitarrista Salvador Andrades.

Esta es una ocasión estupenda para conocer el flamenco que llevan en la sangre diferentes artistas del Campo de Gibraltar. Además, el espectáculo incluye cena en este bar que apuesta por poner en valor la cultura flamenca y andaluza, además de ser un lugar libre de violencias, un lugar referente en Algeciras desde hace de muchos años.

Para acudir es necesario reservar mesa y menú. El precio es de 20 euros por persona, que incluye el espectáculo y la cena. Para no quedarte sin tu sitio, llama al número 610372233 o al 956064945. Disfruta de una noche flamenca especial, y si no puedes ir, no te preocupes porque tienes una cita con el flamenco cada viernes de verano en Limbo.