Ciclo de cine por Palestina en Algeciras

En Boxes Alcultura han programa un ciclo de cine palestino con el objetivo de ofrecer nuevas perspectivas para dar a conocer la riqueza cultural de Palestina y crear una visión propia del conflicto palestino-israelí en el marco del genocidio en curso.

Este ciclo de cine con perspectiva social se llevará a cabo en el los Boxes de Alcultura, Centro de Creación Contemporánea ubicado en la dársena del Saladillo de Algeciras. Es un proyecto llevado a cabo por la asociación Alcultura, que promueve y difunde cultura contemporánea desde una perspectiva crítica y apoya la creación en el Campo de Gibraltar.

Dentro de poco se cumple un año de la invasión israelí en Palestina. Esta situación injusta se mantiene a la par de otras guerras, como las que también se están llevando a cabo a día de hoy en Ucrania, en Yemen o en Haití, mientras la comunidad internacional mira hacia otro lado.

Programación

Durante el ciclo habrá dos proyecciones cada día, separadas por una charla coloquio, además de la actuación de Tambora (grupo que fusiona poemas con música). Los dos días se podrá visitar la exposición "Palestina con rostro de mujer", una muestra fotográfica de Yamila Abuámer que, con su expresión artística, busca reducir la polarización fomentada entre mujeres musulmanas y mujeres occidentales. También habrá kufiyas disponibles y otros accesorios palestinos para vender, y poder enviar el dinero recaudado a Palestina.

Esta es una buena oportunidad para adentrarnos en la cultura Palestina y conocer testimonios de primera mano, además de apoyar a una causa necesaria como lo es el alto el fuego por parte del ejército israelí. Aquí tienes toda la programación para que no te pierdas nada:

Cartel

Martes 10 de septiembre

19:00 The present, de Farah Nabulsi /2020/25'/ Palestina (VOSE) / Entrada grautita

Cartel

19:30 Coloquio con Miriam Ojeda (de la Red de Soidaridad con los Presos Palestinos "Samidoun"), Yamila Abuamer, Alejandro Abuamer y Suha Alnajjar (Movimiento de mujeres palestinas "Alkarama").

21:00 Recital poético musical con grupo Tambora.

22:00 Adiós Tiberíades, de Lina Soulaem /2023/82'/Palestina (VOSE) Entrada 4€ / Socios de Alcultura 3,50€

Cartel

Miércoles 11 de septiembre

19:00 Los niños de Arna, de Juliano Mer Khamis y Danniel Daniel / 2003 / Palestina / 84', (VOSE) Entrada gratuita

Cartel

20:30 Coloquio con Miriam Ojeda (Samidoun), Sergio Almisas y Juan Luis González.

22:00 Intervención Divina, de Elia Suleiman/ 2002/92'/Palestina (Doblada al español) Entrada 4€ / Socios de Alcultura 3,50 €

Cartel

Participantes

Yamila Abuámer, fotógrafa e hija de padre palestino. Desde siempre ha llevado la causa Palestina en su sangre y en estos días lo hace con más energía utilizando el arte como pura expresión de resistencia. A través de sus fotografías y de sus textos intenta devolver la humanidad robada a los y las palestinas. Actualmente está inmersa en un proyecto de retratos de mujeres palestinas que busca desmontar la actual islamofobia. Las fotos se exhibirán en el BOX RECEPCIÓN.

Miriam Ojeda, activista de Samidoun (Red Solidaridad con los Presos Palestinos) y parte del grupo motor de la Plataforma Antirrepresiva defendemos Palestina. Ha trabajado varios años en Palestina de la mano de diferentes organizaciones. Tiene formación en relaciones internacionales y teoría cultural.

Suha Alnajjar, de la ciudad de Gaza y vecina desde hace 5 años en Sevilla. Es ingeniera de Edificación, madre de 3 hijos. Su familia vive en Gaza, padres y hermanos. Salió de franja por las constantes agresiones israelís. Ha trabajado con la ONU y Acción Contra El Hambre durante 13 años. Hizo un master en Gestión de riegos en la US y trabaja con SAMU. Es miembro del movimiento de mujeres palestinas Alkarama, da charlas sobre la situación en Gaza y su experiencia personal en universidades, centros culturales y políticos.

Alejandro Abuámer, de origen palestino, nacido en Sevilla. Formador y creador de cursos online. Actualmente trabaja en Médicos sin Fronteras. Imparte charlas sobre el drama palestino en institutos, asociaciones y sedes. Pertenece a la Plataforma de Solidaridad con Palestina y a la Comunidad Hispano-Palestina de Sevilla.

Juan Luis González, miembro de The Global Campaign to Return to Palestine, con sede en Líbano y de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, radicada en Venezuela y Cuba. Colaborador geopolítico de medios públicos internacionales antiimperialistas y del Frente de la Resistencia, así como de diversas webs de información alternativa en castellano del Estado español, Oriente Medio y América Latina. Mantiene la web Bits Rojiverdes.

Sergio Almisas Cruz, activista y profesor de historia de instituto. Vinculado al movimiento en solidaridad con Palestina. Con la asociación Lumbre ha participado en diversos encuentros y charlas divulgando la historia reciente de Palestina y su resistencia frente a la colonización, ocupación y genocidio israelí.

TAMBORA, grupo músico-poético comprometido con causas sociales y, de manera especial, con la situación del pueblo palestino. Para esta ocasión estará compuesto por :

Laila Linxstrom: voz

Almoraima Ruiz: voz

Mara Dekhat Bhuli: piano y voz

Manolo Baez: guitarra y voz

Pepe Chilla: saxo y flauta

Daniel Valencia: violín

Miguel Ángel Reyes: contrabajo

Damián Gálvez: percusión

Amina Belafkih: voz