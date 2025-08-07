El Cabaret Festival Algeciras 2025 trae esta semana a Andy & Lucas, Maka y Los Morancos

El Cabaret Festival Algeciras, que trae a la ciudad tres espectáculos de primer nivel en la Plaza de Toros Las Palomas, sigue esta semana con las actuaciones en directo de Andy & Lucas, Maka y Los Morancos. Las entradas se pueden adquirir en El Corte Inglés y Discos Grammy, a excepción del espectáculo de Maka, que ha de conseguirse mediante la página web makaentradas.com.

El icónico dúo Andy & Lucas aterriza este viernes 8 de agosto en Cabaret Festival Algeciras para presentar su espectáculo Nuestros Últimos Acordes, en el que sonarán éxitos que han marcado a toda una generación como Son de Amores, Y en tu ventana o Tanto la quería.

El sábado 9 de agosto será el turno de Maka, que presentará en directo Aura, su nuevo trabajo de estudio, con su inigualable mezcla de flamenco, rap y sonidos latinos que lo han convertido en uno de los artistas más seguidos del panorama actual.

El cierre del fin de semana correrá a cargo de Los Morancos, que traerán su espectáculo Bis a Bis, un desternillante show donde, bajo la premisa “el humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira”, el dúo cómico realiza una sátira sobre la situación actual del humor en España.