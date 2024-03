El rock británico de los Dire Straits suena en La Línea con el concierto de bROTHERS iN bAND

¿Los Dire Straits han vuelto? Eso sería algo complicado, pero afortunadamente podemos volver a escuchar sus temas gracias al vibrante directo de bROTHERS iN bAND y su espectáculo The Very Best of dIRE sTRAITS. La cita con la banda es el próximo sábado 9 de marzo en el Palacio de Congresos de La Línea dentro de la segunda edición del ciclo de conciertos En La Línea Música.

Reconocidos por su increíble habilidad para capturar la esencia y el sonido característico de la legendaria banda británica, Brothers in Band conquista a los espectadores con su directo The Very Best of Dire Straits, un viaje nostálgico a través de los éxitos atemporales como son Sultan of Swing, Walk of Life o Money For Nothing. Con una cuidada puesta en escena, Brothers in Band cuenta con el reconocimiento tanto del público como de la crítica por su compromiso con la calidad musical y se han consolidado como una de las mejores bandas tributos de la escena actual. Por el escenario de En La Línea Música tambiénpasarán durante los próximos meses artistas de la talla de Diana Navarro (20 de abril), Pablo López (27 de abril), Malú (04 de mayo), Luz Casal (11 de mayo), El Barrio (05 de julio), Los Chichos (06 de septiembre), Salvador Sobral (27 de septiembre), Martita de Graná (05 de octubre), Ángel Martín (06 de octubre) o El Arrebato (20 de octubre).

bROTHERS iN bAND recrea y revive en este espectáculo las bien diferenciadas etapas y formaciones de la desaparecida banda fundada por Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley y Pick Withers, con un set list que abarca desde los inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90. En «The Very Best of dIRE sTRAITS», bROTHERS iN bAND repasa lo más destacado de la banda británica en un show que revivirá desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico Money For Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer, y revisitando joyas como News, Why Worry, One World, It Never Rains y muchos otros más.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en dIRE sTRAITS lo mismo ocurre con Angelo Fumarola. Su voz, su expresividad y su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada, aquel que nos llevaba de la mano con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva, aquel que nos dejaba asombrados con la velocidad de sus dedos y su tan personal forma de tocar y expresar emociones con su guitarra. No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola, un grupo de reconocidos músicos de primer nivel que interpretan y recrean con extrema fidelidad y altísimo nivel el extenso repertorio de los geniales y únicos dIRE sTRAITS.

Han recorrido con Holanda, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Luxemburgo y España transportándonos en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, siendo reconocidos a nivel europeo por el público como uno de los mejores shows homenaje a dIRE sTRAITS de la actualidad.

No te quedes sin tu entrada, ¡ya quedan pocas! Puedes comprarlas en la web de En La Línea Música, pinchando aquí, y en Discos Grammy de Algeciras.