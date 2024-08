Las bandas más rompedoras de la comarca actúan este finde en Algeciras

Las noches del viernes 16 y sábado 17 de agosto, Alcultura y Espacio Farándula te invitan a disfrutar de dos veladas musicales imperdibles en el Centro de Creación Contemporánea Boxes Alcultura, en la dársena del Saladillo de Algeciras. Se celebra el I Concurso de bandas emergentes, con la participación de seis grupos que están dando sus primeros pasos, en un ambiente que promete ser electrizante. Las citas programadas para este fin de semana son una oportunidad fantástica para descubrir lo mejor de la música de la comarca del Campo de Gibraltar y apoyar a los nuevos talentos que seguro llegarán muy lejos.

Este concurso se celebrará el viernes 16 y sábado 17 de agosto a las 21:00 en Alcultura. Las puertas abrirán a las 20:00 y la entrada tiene un precio de 4 euros con consumición. Las bandas que competirán son:

Viernes 16 de agosto: Y3NEA, Seco Seco Seco, y Parque Smith.

Sábado 17 de agosto: Cristo Machete, Best Before End, y Up to Eleven.

Pero eso no es todo, la fiesta no termina con las bandas. El viernes, el DJ set de What! hará bailar hasta a las estrellas, y el sábado, la aclamada banda Detergente Líquido cerrará la noche con sus letras ingeniosas y ritmos contagiosos.

El jurado de este primer certamen de bandas emergentes estará compuesto por miembros de Espacio Farándula, Pub Kiss, Tremendo Garaje, Boxes Alcultura, y What Noise. Sin embargo, ¡el público también tiene voz y voto! Ven y apoya a tu banda favorita, porque tú puedes ser parte de la decisión final. Además de la música, podrás disfrutar de una selección de bebidas y comida que estarán disponibles durante el evento.

Cita con la música emergente del Campo de Gibraltar

Fecha: Viernes 16 y sábado 17 de agosto

Hora: Apertura a las 20:00, inicio a las 21:00

Entrada: 4€ con consumición incluida

Lugar: Boxes de Alcultura, dársena del Saladillo