Abre el Bar Q-ro's, un lugar para degustar la gastronomía gaditana más exquisita en Algeciras

Lleva solo dos días abierto y no han parado ni un momento. A las 14:00 no se cabe en el Q-Ro's, nuevo bar que se ha hecho un hueco entre los demás establecimientos hosteleros de la calle convento de Algeciras. Abrió el lunes tras una pequeña inauguración familiar que llevaron a cabo el fin de semana, y Rocío Delgado y Curro Sánchez, quienes han puesto en pie el negocio, no pueden estar más contentos.

La comida vuela y la gente disfruta. Este restaurante con cocina a la vista, terraza y mesas interiores, se ha especializado en materias primas y recetas gaditanas con un punto de vanguardia. Los ingredientes son fundamentales para estos profesionales del sector de la hostelería, que no escatiman en contar con los mejores alimentos de la comarca del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz.

Esta pareja de amigos llevaba tiempo queriendo montar un negocio en común, Curro nos cuenta que Rocío se lo dijo hace varios años: "Gordo, tenemos que montar algo". Tanto ella como Curro cuentan con una amplia experiencia en el mundo de la restauración, y finalmente hace unos meses decidieron ponerse serios y darle forma a este proyecto, en el que ambos son imprescindibles. Rocío ha trabajado muchos años en El Tapeo de la Yaya y Curro ha cogido experiencia en La Casita, los dos en Algeciras. Este último mes han estado preparándolo todo a su gusto y con cariño. El local se encuentra en el número 15 de la calle Convento, haciendo esquina con la galería, un lugar agradable y bonito para comer a gusto. Cuenta con diez mesas en la terraza, varias mesas en el salón y también hay espacio para comer en la barra.

Están muy ilusionados, sobre todo por el gran recibimiento que han tenido entre su gente cercana y en la ciudad, un gran empujoncito que les sirve para afrontar la jornada de trabajo con alegría, a pesar de que los comienzos de los negocios siempre son difíciles. Q-ro's es un restaurante que cuida cada detalle, cuenta con un equipo de dos cocineros y tres personas en sala, plantilla que se amplia con refuerzos puntuales. No trabaja con harinas, por lo que los platos no están elaborados con gluten, y tienen una bodega diversa, con vinos nacionales y gaditanos.

Curro nos habla sobre su carta: "Tenemos desde la típica ensaladilla rusa con atún rojo de almadraba, pulpo especiado a la gallega con mayonesa, chicharrones de Los Barrios, productos de Barbate... un poquito de todo". Además de su amplia variedad de opciones, buscan especializarse en platos elaborados con atún rojo. Para complementar su la carta, van a trabajar con platos especiales del día, nos recomiendan el cachopo desnudo, un filete abierto de ternera con jamón y queso.

Combinan la cocina tradicional con preparaciones novedosas. Los cocineros Marco y Jesús tienen muchas ideas y se complementan a la perfección para ofrecer unos platos ricos, con detalles exquisitos de la gastronomía gaditana. Con el tiempo quieren añadir a su carta platos de cocina internacional, como sushi, tacos o comida venezolana.

Q-ro's se ha hecho un hueco en la oferta gastronómica algecireña nada más llegar. Abre para almuerzos y cenas de lunes a sábado. Cuando vayas a probar los platos de este nuevo bar, llega pronto porque se llena. Y no hay mejor señal para saber cómo se come en un bar que verlo lleno.