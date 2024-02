Últimos días para visitar Caleidoscopio, en la Escuela de Arte de Algeciras

Las escuelas de arte están llenas de artistas, pero no solo potenciales. El profesorado también está integrado por artistas que comparten sus saberes, trucos y secretos con el alumnado que se interesa por aprender técnicas tradicionales o experimentales. Caleidoscopio es una exposición colectiva que se puede visitar hasta el próximo jueves 15, es una muestra del talento del profesorado de la Escuela de Arte de Algeciras.

La mayoría de los profesoras y profesoras de las escuelas de arte son artistas que han encontrado su hueco profesional en la enseñanza. En Andalucía hay 16 escuelas de enseñanzas artísticas repartidas por todas las provincias, en las que se imparten clases de fotografía, diseño gráfico, grabado, cerámica, diseño de moda, gráfica publicitaria o ebanistería. Son entornos en los que la artesanía y las nuevas tecnologías van acoplándose para adaptarse a las corrientes creativas contemporáneas sin perder las técnicas tradicionales.

La Escuela de Arte de Algeciras ha querido reivindicar y mostrar las obras artísticas que realizan sus profesoras y profesoras. La muestra se llama Caleidoscopio y reúne diferentes puntos de vista, formas, técnicas y disciplinas como la fotografía, escultura, pintura, dibujo, audiovisual, técnicas mixtas o literatura. Obras que explosionan y giran de forma armónica alrededor de la Sala Oblicua de la Escuela de Arte de Algeciras, y cuyo objetivo principal es acercar la creación docente a la comunidad educativa y a otras instituciones, colegios y espacios culturales del Campo de Gibraltar.

Un total de 17 artistas, además de docentes, han participado en la muestra con diversas piezas de diferentes disciplinas. La Sala Oblicua es la sala de exposiciones de la Escuela de Arte Algeciras, un espacio singular, dedicado especialmente a mostrar la calidad y creatividad del trabajo de nuestros alumnos y alumnas. La sala suele estar siempre en activo, ya que en la escuela se realizan muchas actividades que buscan interactuar con personas externas.

Si todavía no lo has hecho, tienes dos días para visitar esta exposición. No te la pierdas, búscala en la Sala Oblicua de uno de los edificios más particulares de la ciudad, la Escuela de Arte de Algeciras.