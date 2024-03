Ruedas para volar: patinar por La Línea de la Concepción

Si te gusta el patinaje, en La Línea puedes encontrar un grupo afín con el que salir de ruta o aprender, si todavía no te has atrevido a ponerte los patines. El Club Patina on Línea Monkey Rollers es un colectivo en el que actualmente hay unos setenta socios y que se encarga de organizar encuentros de patinaje, fomentar este deporte entre la juventud y que la gente se lo pase bien patinando por la ciudad. Es por ello que se imparten clases para contar cada vez con una mayor comunidad y poder llevar a cabo más actividades.

Miguel Clavijo es el actual presidente de la asociación y se encarga de impartir clases a nivel medio y avanzado. Lleva toda la vida patinando y consigue compartir su amor por las ruedas y por el deporte a su alumnado. Junto con Gema Benítez imparten talleres en un colegio de San Roque y están abiertos a llevar a cabo más actividades. Ella también da clases a los más pequeños como introducción al mundo del deslizamiento sobre asfalto.

La asociación organizó el año pasado un primer evento que congregó a muchas personas interesadas por el patinaje. El Club está conectado con otros colectivos del Campo de Gibraltar y de otros territorios cercanos a los que también les gusta rodar sobre la ciudad.

Además llevana cabo rutas de varios niveles por La Línea e incluso saliendo del término municipal, en las que se pone a prueba el aprendizaje que se ha ido adquiriendo en las clases, como las diferentes técnicas de frenado, la circulación vial y el equilibrio. El Club Patina on Línea imparte clases en el skate park del Puerto Alcaidesa Marina a partir de las 20:00 lunes miércoles y viernes. Actualmente cuenta con más de 20 aprendices.

Lo más lejos que han ido patinando ha sido hasta la Estación de San Roque. Aprovechan los carriles bicis que se encuentran, aunque todavía no hay muchos tramos o están deteriorados. Es por eso que lo más frecuente es que tengan que patinar por la carretera y esquivar los obstáculos del asfalto que siempre aparecen.

Actualmente utilizan dos espacios para reunirse: la antigua pista para cars situada en el parque Princesa Sofía, lugar que tanto skaters como patinadores han limpiado y acondicionado un poco mejor para su uso. También aprovechan el skate park del Puerto Alcaidesa Marina, un lugar en forma de U con unas vistas impresionantes. Ambos lugares permiten que se hagan piruetas, aunque solo las personas más osadas y expertas se atreven a pegar grandes saltos.

Piden que los ayuntamientos mantengan estos espacios, ya que suelen llenarse de basura y maleza. En ocasiones también sufren daños debido al paso del tiempo o por el mal uso de sus instalacines.

El patinaje es una buena manera de mantenerse activo, mejorar el equilibrio y la coordinación, y por supuesto disfrutar del aire libre. Miguel y Gema incluyen valores ecologistas y de compañerismo en sus clases, ya que es importante que puedan ayudarse y cuidarse entre el propio alumnado. Existen disciplinas específicas dentro del patinaje, como el estilo en línea, el quads (patines con las ruedas formando un cuadrado), el rollerdance, el hockey y el freestyle.

Lo más importante es llevar protecciones, ropa cómoda y agua, sin olvidar los patines. Sin esos complementos fundamentales para la seguridad de quien patina no es posible realizar la actividad, ya que las posibilidades de desestabilización son muy frecuentes.

.Pásate por allí y conoce este Club en el que pasárselo bien haciendo deporte y aprendiendo a volar cerquita del suelo. También puedes consultar sus redes sociales en el perfil de instagram de Monkey Rollers. Si te apasiona el patinaje no lo dudes, únete al club y disfruta de desplazarte con ocho ruedas bajo tus pies.